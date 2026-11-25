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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nagovestio je tokom razgovora sa specijalnim izaslanikom Bele kuće Džaredom Kušnerom da je spreman da nastavi sprovođenje plana američkog predsednika Donalda Trampa za Pojas Gaze, objavio je Kanal 12, pozivajući se na tri izvora upoznata sa detaljima razgovora.

Razgovor je održan u trenutku sve većeg nezadovoljstva u Vašingtonu zbog odlaganja Netanjahua da ispuni obaveze preuzete u okviru Trampovog plana od 15 tačaka, koji predviđa razoružavanje palestinske militantne grupe Hamas, prenosi Tajms of Izrael.

Prema navodima jednog od izvora, Netanjahu je u nedavnom razgovoru sa Trampom rekao da ne može da nastavi sprovođenje plana jer trenutno obavlja funkciju premijera u tehničkom mandatu, iako je istovremeno tvrdio da nema prepreka za pokretanje rata protiv Irana.

"To nije bila ozbiljna tvrdnja", rekao je izvor, objavio je Kanal 12.

1/18 Vidi galeriju Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

Ta televizija je prenela da je Netanjahu tokom razgovora sa Kušnerom ipak pokazao spremnost za napredak u sprovođenju plana.

"Netanjahu je rekao Kušneru da je posvećen nastavku sprovođenja plana", naveo je jedan od izvora.

Vašington od izraelske vlade traži da omogući raspoređivanje Međunarodnih stabilizacionih snaga (ISF) u Gazi, odlazak 4.000 Palestinaca iz Pojasa Gaze radi obuke za policijsku službu, kao i dopremanje privremenih stambenih objekata.

SAD, takođe, traže saglasnost za izgradnju baza za međunarodne stabilizacione snage, početak rada tehnokratske palestinske uprave u delu Gaze gde je planirana izgradnja novog naselja uz podršku Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i dopremanje materijala za projekte u oblasti vodosnabdevanja i zdravstva.

Prema navodima izvora, Bela kuća želi da obezbedi da Netanjahu podrži plan čak i u slučaju da u bliskoj budućnosti pređe u opoziciju.