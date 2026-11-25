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Specijalni izaslanik i zet američkog predsednika Donalda Trampa Džared Kušnerocenio je da je ruski predsednik Vladimir Putin istorijska ličnost i majstor politike, kao i da se sukob u Ukrajini praktično pretvorio u posrednički rat Evrope protiv Rusije.

Govoreći u podkastu direktora nemačkog medijskog koncerna "Aksel Špringer" Matijasa Depfnera, Kušner je otkrio i kako izgledaju pregovori sa ruskim predsednikom: Putin na pregovore dolazi dobro pripremljen, tokom razgovora pravi brojne beleške, a potom veoma precizno iznosi svoje stavove.

Dodao je i da ga je ruski predsednik uverio da ne namerava da upotrebi nuklearno oružje.

Govoreći o ulozi evropskih zemalja u ukrajinskom sukobu, Trampov izaslanik bio je nedvosmislen.

"On se (sukob u Ukrajini, prim. red.) praktično pretvorio u posrednički rat, u kojem Evropa finansira i naoružava Ukrajinu protiv Rusije", rekao je Kušner.

Vladimir Putin, Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kremlju Foto: printscreen X - @visegrad24

Kada je reč o mirovnim pregovorima, ukazao je na zastoj u rešavanju teritorijalnog pitanja, ali i na zahteve Kijeva za bezbednosnim garancijama koje prevazilaze čak i one koje članice NATO-a pružaju jedna drugoj.

Trampov zet otkrio je i da je u stalnom kontaktu sa saradnicima ruskog predsednika, o kojima je govorio sa velikim uvažavanjem.

"Stalno smo u kontaktu sa saradnicima predsednika Putina – sa Jurijem Ušakovom, njegovim najbližim saradnikom i savetnikom za nacionalnu bezbednost, koji je bio zaista izvanredan, i sa Kirilom Dmitrijevom, mojim sjajnim prijateljem", kazao je Kušner.

Moskva je u više navrata upozoravala da nastavak finansiranja Kijeva i isporuke zapadnog naoružanja produžavaju sukob i otežavaju postizanje diplomatskog rešenja.

Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je isticao da je Moskva zainteresovana za što skorije okončanje borbenih dejstava mirnim putem i da je spremna za pregovore, ali da takvu spremnost ne vidi na strani Kijeva.