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Jedan muškarac zapalio se danas popodne u centru Varšave, ispred zgrade Ministarstva kulture, preko puta Predsedničke palate, izjavio je portparol Službe državne zaštite pukovnik Boguslav Pjorkovski.

On je za Radio Zet rekao da su pripadnici Službe državne zaštite intervenisali čim su primetili da muškarac pokušava da se zapali, pružili mu prvu pomoć i obavestili nadležne službe, prenosi portal Wiadomosci.radiozet.

Muškarcu je potom pomoć ukazala medicinska ekipa koja je ubrzo stigla na lice mesta, nakon čega je prevezen u bolnicu.

Poljska agencija PAP prenela je da se muškarac nalazi na odeljenju intenzivne nege, ali da za sada nema detaljnijih informacija o njegovom zdravstvenom stanju.

Policija je obavila uviđaj i utvrđuje okolnosti incidenta, izjavila je predstavnica varšavske policije Monika Kačinjska.