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Mikloš Ber (84), penzionisani rimokatolički biskup, jedan je od oko 60.000 Mađara čija su se imena našla na spisku saradnika tajne policije između kraja Drugog svetskog rata i 1990. godine.

Dosijei, koji su 36 godina bili zapečaćeni, svetlost dana su ugledali 4. novembra kada je mađarski Istorijski arhiv službi državne bezbednosti pokrenuo onlajn bazu podataka sa mogućnošću pretrage. Istoričari upozoravaju da pojavljivanje u tim dokumentima ne predstavlja nužno dokaz aktivne saradnje.

Iako Ber danima govori da nije bio agent mađarske tajne policije iz komunističke ere i malo ko sumnja u njegove reči, nad njim i mnogim drugima i dalje visi senka nedavnog otvaranja dosijea koje je sastavljala odavno rasformirana mađarska verzija KGB-a.

- Lično ne osećam nikakvu stigmu jer znam šta sam radio, ali drugi su me stigmatizovali jer su zbunjeni. Ne razumeju - rekao je Ber u intervjuu u domu za penzionisane sveštenike u Veroceu, selu severno od Budimpešte.

Prema njegovim rečima, osamdesetih godina prošlog veka nepoznati muškarci su počeli nenajavljeno da mu dolaze u kuću. Iz učtivosti je razgovarao s njima dva ili tri puta, ali, kako tvrdi, od njega nikada nije traženo da bilo koga cinkari.

Kako piše "Njujork tajms", baza pruža oskudne podatke o tome da li su registrovani zaista ikoga potkazivali, a ako jesu - koliko često i zašto.

Mađarski portal "Atlatszo" identifikovao je oko 50 javnih ličnosti čiji se lični podaci poklapaju sa onima u bazi. Uz te, i izveštaje portala 444.hu, utvrđeno je da su među njima:

Ištvan Sabo, reditelj koji je 1982. dobio Oskara za najbolji strani film za ostvarenje "Mefisto"

Oskar Gati, glumac poznat između ostalog kao mađarski glas Silvestera Stalonea i Arnolda Švarcenegera, koji je prema objavljenom kartonu broj 6 vrbovan je 17. maja 1984.

Robert Sikora, pevač grupe R-GO, prema evidenciji je vrbovan 1984. na patriotskoj osnovi

Jožef Božik, olimpijski šampion u fudbalu kao član čuvene "Lake konjice" i nekadašnji selektor reprezentacije Mađarske koji je preminuo 1978.

Đerđ Gedo, olimpijski šampion u boksu iz Minhena 1972. i dvostruki evropski prvak, prema evidenciji je vrbovan nekoliko meseci pre osvajanja olimpijskog zlata

Karolj Sita, dugogodišnji gradonačelnik Kapošvara

Andraš Pati, sudija Ustavnog suda Mađarske i bivši rektor Nacionalnog univerziteta za javnu službu, uz datum vrbovanja - 5. avgust 1988.

Jožef Felfeldi, milijarder i proizvođač slatkiša iz Debrecina koji je poslednjih godina na društvenim mrežama redovno kritikovao porodicu Orban

Laslo Borhi, rektor Univerziteta Etveš Lorand (ELTE) od 2017. do 2025.

Laslo Kiš-Rigo, rimokatolički biskup segedinsko-čanadski

Katalin Kariko, biohemičarka i dobitnica Nobelove nagrade za medicinu 2023, koja je još 2021. rekla da je potpisala dokument o vrbovanju posle pretnji zbog učešća njenog oca u revoluciji 1956, ističući da nikada nikoga nije potkazivala niti ikome nanela štetu

Tibor Devenji, voditelj i di-džej, prema evidenciji je vrbovan 1975.

Ipak, relativno malo pripadnika mađarske elite pojavljuje se u dosijeima, što ukazuje na to da su mnoga imena obrisana pre ili posle pada komunizma.

- Veliki problem je to što se najvažniji agenti ne nalaze u bazi podataka - rekla je Reka Feldvarine Kiš, predsednica Odbora za nacionalno sećanje, državne institucije koja istražuje komunističku prošlost Mađarske.

Kako je dodala, pošto se sa otvaranjem arhiva toliko kasnilo, mnogi ljudi sa spiska su već umrli i više ne mogu da se brane. Time se rizikuje da se dokumenta komunističkih tajnih policajaca - koji su danas takođe gotovo svi mrtvi - prihvate kao konačna i jedina istina o tim ljudima.

"Moje roditelje je potkazivala i naša dadilja"

Kati Marton, američka spisateljica rođena u Mađarskoj ocenila je da je nedavno objavljivanje na internetu bilo bolan, ali neophodan korak.

- Dosijei mojih roditelja su otkrili da ih je potkazivao gotovo svako iz našeg okruženja - od spremačica preko bliskih prijatelja do, najpodmuklije od svega, naše dadilje. Mađarska mora da krene napred i to ne može učiniti dok se ne suoči sa ponekad bolnim lekcijama svoje nedavne prošlosti i ne prihvati ih - rekla je ona.

Onlajn baza omogućila je celoj zemlji da vidi kakvu su ulogu članovi porodice, prijatelji i kolege igrali u toj prošlosti, makar i u nepotpunom obliku. Više od milion ljudi ulogovalo se već prvog dana na sajt nyitottaktak.hu da proveri da li su ljudi koje poznaju i kojima veruju bili "u mreži" - izraz koji je tajna policija koristila za ogromnu paukovu mrežu Mađara registrovanih kao doušnici.

Orban nije dao da se otvore dosijei

Sa izuzetkom Rusije i Belorusije, bivše komunističke zemlje Evrope počele su da otvaraju dosijee svojih bezbednosnih službi pre više decenija, počevši od otvaranja arhive istočnonemačkog Štazija 1992. godine.

Viktor Orban Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Novoobjavljena građa obuhvata:

evidencije o vrbovanju

identifikacione kartone

i podatke sačuvane na magnetnim trakama

Za mađarskog premijera Petera Mađara, koji je u aprilu na izborima pobedio dugogodišnjeg lidera Viktora Orbana, zakasnelo otvaranje arhiva predstavlja ispunjenje predizbornog obećanja da će se konačno raščistiti sa prošlošću.

Orbanova stranka Fides, koja je Mađarskom vladala ukupno 20 godina, uporno je blokirala pokušaje liberalnih poslanika da se imena objave. Politički protivnici Petera Mađara odbacili su objavljivanje podataka o agentima kao politički trik usmeren na blaćenje Fidesa i njegovih pristalica, piše "Njujork tajms".

Prema rečima kliničke psihološkinje Noemi Orvoš-Tot, otvaranje dosijea "prekida tišinu" iako istovremeno širi "stigmu umešanosti u represiju".

Peter Mađar Foto: Robert Hegedus/MTI

- Mi te ljude zamišljamo kao špijune, ali u većini slučajeva to su bili obični ljudi koji su bili pod strašnim pritiskom - objasnila je ona.

Tajni "M dosijei"

Izveštaji koje su podnosili doušnici koji su zaista cinkarili nalaze se u posebnom i još tajnom fondu poznatom kao "M dosijei". Većina njih je uništena pre više godina tokom povremenog čišćenja arhiva, od kojih se najveće dogodilo 1956, kada su antikomunistički ustanici napali kancelarije tajne policije, a oficiri požurili da unište dokaze o svom radu.

Ne postoje planovi za objavljivanje preostalih 13.000 "M dosijea" jer sadrže osetljive podatke o vanbračnim aferama, seksualnim navikama i drugim privatnim detaljima o praćenim ljudima.

Janoš Rajner, istoričar koji savetuje vladu, rekao je da puštanje još materijala nosi rizik od "novog talasa ogorčenja i sukoba" i naglasio da to što se nečije ime nalazi na kartonu za vrbovanje, dodao je, "nije dokaz da je bio počinilac, pa čak ni saradnik".