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Portparol Kremlja Dmitrij Peskovrekao je da je teško proceniti stav Evrope o dijalogu sa Rusijom jer evropski predstavnici daju kontradiktorne izjave.

U intervjuima za ruske medije, on je takođe komentarisao pregovore o Ukrajini, ponudu beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka i ukrajinske napade na ruske brodove, prenosi TASS.

Prema Peskovljevim rečima, izjave koje dolaze iz Evrope o mogućim kontaktima sa Rusijom su veoma nedosledne.

"Prekjuče je stigla poruka iz Brisela da je doneta odluka o prekidu bilateralnih kontakata sa Rusijom. Zatim je usledila izjava da do takvih kontakata može doći, ali samo na neutralnom terenu. Evropljani se trenutno muče da jasno definišu svoj stav", rekao je on. Trenutno nema konkretnih informacija o mogućoj poseti evropske delegacije Moskvi.

On je naglasio da ruska strana ostaje spremna i otvorena za kontakte sa predstavnicima Evropske unije. Objasnio je da određeni radni kontakti postoje, ali do sada nisu doneli značajne rezultate i dodao da će Rusija biti strpljiva u njihovom održavanju.

Pregovori o Ukrajini

Peskov je rekao da osnova za pregovore sa Ukrajinom uvek postoji.

"Predsednik Putin je više puta rekao da smo otvoreni za pregovore i da nameravamo da ih nastavimo. Dok ne postignemo ciljeve koje smo sebi postavili kroz pregovore, nastavićemo sa specijalnom vojnom operacijom", rekao je on.

On je potvrdio da datum za sledeću rundu pregovora o Ukrajini u Abu Dabiju još nije određen jer odluka nije doneta. Poseta jermenskog premijera Nikola Pašinjana Rusiji je dogovorena i Kremlj se za nju priprema.

"Pripremamo se za posetu koja je prethodno dogovorena. Detalji će biti objavljeni naknadno", rekao je Peskov.

Lukašenkova ponuda Zelenskom

On je ponudu beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka da bude garant bezbednosti Vladimira Zelenskog tokom njegove posete Moskvi ocenio kao veoma dobru.

Aleksandar Lukašenko i Vladimir Putin Foto: Twitter Printscreen

"Poznato je da je beloruski predsednik više puta izrazio spremnost da pruži svu moguću pomoć u rešavanju ovog sukoba. Uzgred, to je veoma dobra ponuda za Zelenskog, ali on, kao što znamo, nije je prihvatio", rekao je.

Peskov je naglasio da je doprinos Belorusije teško preceniti, jer ona od samog početka pomaže u kontaktima i humanitarnim operacijama, na čemu je Moskva zahvalna Minsku.

Ukrajinski napadi

Peskov je tvrdio da ukrajinski napadi na ruske brodove u Sredozemnom i Baltičkom moru šire sukob.

"Terorističke akcije Ukrajine proširuju geografski obim neprijateljstava i time ugrožavaju bezbednost drugih zemalja, uključujući i one koje snabdevaju Ukrajinu novcem, opremom i municijom."

To je paradoksalna situacija i vidimo da izaziva zabrinutost u ovim zemljama", rekao je on. Takođe je komentarisao zatvaranje graničnih prelaza sa Rusijom od strane Estonije. Rekao je da je ova odluka naišla na otpor dela estonskog stanovništva, "ali estonske vlasti očigledno nisu nimalo zabrinute zbog toga".