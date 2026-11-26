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Legendarni francuski džudista i kandidat na farncuskim predsedničkim izborima Tedi Riner izjavio je danas da ne razume zbog čega Francuska šalje vojnike u Ukrajinu, ocenivši da je reč o sukobu koji nije francuski rat i izrazio želju da, ukoliko postane predsednik, doprinese okončanju rata pregovorima sa Rusijom.

Riner je to izjavio tokom Kongresa gradonačelnika u Parizu, gde je prisustvovao u okviru kampanje za prikupljanje neophodnih podrški za predsedničku kandidaturu, prenosi televizija BFM.

"Šaljemo vojnike u Ukrajinu, a da o tome nismo ni obavešteni, što ne sluti na dobro. Ne razumem zašto šaljemo vojnike u Ukrajinu, kada to nije naš rat", istakao je Riner.

Na pitanje novinara o toj izjavi, Riner je pojasnio da želi da bude osoba koja će okupiti strane i doprineti okončanju sukoba.

"Ako sutra postanem predsednik Republike (Francuske), želeo bih da budem osoba koja ujedinjuje i pruža ruku kako bi se ovaj rat okončao", rekao je on.

U izjavi za televiziju BFM, Riner je naveo da bi želeo da Francuska bude zemlja koja će doprineti zaustavljanju rata, ističući da je to moguće da se postigne kroz razgovore.

"Voleo bih da Francuska, dok sam ja predsednik, bude jedan od aktera koji će doprineti miru", dodao je on, ne iznoseći detalje o svom predlogu.

Slanje francuskih vojnika u Ukrajinu, čemu se Moskva oštro protivi, ranije je kritikovao i predsednički kandidat levice Žan-Lik Melanšon, koji je ocenio da Francuska ni pod kojim uslovima ne sme da postane strana u sukobu.