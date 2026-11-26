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Rusija jača političku, ekonomsku i vojnu zavisnost Abhazije i Južne Osetije, otcepljenih regiona u Gruziji, stvarajući uslove za njihovu moguću aneksiju u budućnosti, javlja UAnjuz.

Zamenik šefa gruzijske agencije Službe državne bezbednosti, David Arčvadze, izjavio je da Moskva nastavlja da priprema teren za moguću aneksiju okupiranih teritorija.

"Ruska politika u okupiranim regionima bila je usmerena ne samo na upravljanje tekućim procesima, već i na promenu raspoloženja i percepcije lokalnog stanovništva kako bi se pripremilo plodno tlo za aneksiju u bliskoj budućnosti", rekao je Arčvadze.

U izveštaju, gruzijska agencija smatra da su ove akcije usmerene ne samo na promenu javnog raspoloženja u Abhaziji i Južnoj Osetiji, već i na vršenje pritiska na gruzijsku vladu i obmanjivanje međunarodne zajednice.

U izveštaju se takođe navodi da ruski uticaj raste zahvaljujući pojednostavljivanju procedura za dobijanje ruskih pasoša i vozačkih dozvola, razvoju transportnih veza i ekonomskoj integraciji.

Foto: Peter Hermes Furian / Alamy / Profimedia

Izveštaj posebnu pažnju posvećuje kršenjima duž linija razgraničenja. Prema podacima Službe državne bezbednosti Gruzije (SSB), u 2025. godini zabeleženo je 74 slučaja nezakonitog pritvaranja: 40 u Abhaziji i 34 u Južnoj Osetiji.

Još 58 incidenata uključivalo je takozvanu "borderizaciju" – postavljanje barijera, graničnih oznaka i drugih akcija usmerenih na jačanje linija razgraničenja. Od toga, 55 slučajeva dogodilo se u Južnoj Osetiji, a još tri u Abhaziji.

Prema gruzijskoj agenciji, ruske snage i entiteti pod njihovom kontrolom takođe su koristili optužbe za špijunažu, šverc i posedovanje droge za progon lokalnog stanovništva.

Abhazija i Južna Osetija su izmakle kontroli Tbilisija kao rezultat oružanih sukoba početkom 1990-ih.

Nakon rusko-gruzijskog rata u avgustu 2008. godine, Moskva je priznala nezavisnost obe samoproglašene republike i tamo uspostavila vojne baze.