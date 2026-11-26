SNAŽNE EKSPLOZIJE ODJEKNULE U RIJADU: Eskalacija sukoba Saudijske Arabije i Huta (VIDEO)
- Za sada nema zvaničnog objašnjenja uzroka eksplozija, niti informacija o šteti, povređenima ili nastradalima.
Nekoliko snažnih eksplozija čulo se danas u saudijskoj prestonici Rijadu, javlja Rojters pozivajući se na očevice.
Civilna zaštita Saudijske Arabije izdala je upozorenje o mogućoj opasnosti u provinciji Rijad, usled eskalacije sukoba između Saudijske Arabije i jemenske pobunjeničke grupe Huti.
Saudijska civilna zaštita kasnije je saopštila da je opasnost u provinciji Rijad prošla, prenosi Rojters.
Za sada nema zvaničnog objašnjenja o uzroku eksplozija, niti informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima i nastradalima.
Huti, koje podržava Iran, od 2014. godine kontrolišu veliki deo severnog Jemena, uključujući prestonicu Sanu.
Saudijska Arabija je 2015. godine predvodila vojnu koaliciju koja je intervenisala u Jemenu u pokušaju da obnovi vlast međunarodno priznate vlade i potisne Hute.
Sukobi između Huta i Saudijske Arabije uključivali su napade raketama i dronovima na saudijsku teritoriju, uključujući naftna postrojenja, aerodrome i druge strateške ciljeve.
đOd tada su odnosi dve strane povremeno bili obeleženi napadima i odmazdama, uprkos primirju postignutom 2022. godine, koje je znatno smanjilo intenzitet sukoba, ali nije dovelo do trajnog političkog rešenja.
Kurir.rs/Agencije