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Nekoliko snažnih eksplozija čulo se danas u saudijskoj prestonici Rijadu, javlja Rojters pozivajući se na očevice.

Civilna zaštita Saudijske Arabije izdala je upozorenje o mogućoj opasnosti u provinciji Rijad, usled eskalacije sukoba između Saudijske Arabije i jemenske pobunjeničke grupe Huti.

Saudijska civilna zaštita kasnije je saopštila da je opasnost u provinciji Rijad prošla, prenosi Rojters.

Za sada nema zvaničnog objašnjenja o uzroku eksplozija, niti informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima i nastradalima.

Huti, koje podržava Iran, od 2014. godine kontrolišu veliki deo severnog Jemena, uključujući prestonicu Sanu.

Saudijska Arabija je 2015. godine predvodila vojnu koaliciju koja je intervenisala u Jemenu u pokušaju da obnovi vlast međunarodno priznate vlade i potisne Hute.

Sukobi između Huta i Saudijske Arabije uključivali su napade raketama i dronovima na saudijsku teritoriju, uključujući naftna postrojenja, aerodrome i druge strateške ciljeve.

đOd tada su odnosi dve strane povremeno bili obeleženi napadima i odmazdama, uprkos primirju postignutom 2022. godine, koje je znatno smanjilo intenzitet sukoba, ali nije dovelo do trajnog političkog rešenja.