BALISTIČKE RAKETE POGODILE TRŽNI CENTAR U KIJEVU! KLIČKO: GRAD JE NAPADNUT! Žestok ruski udar nakon što se Zelenski žalio da Trampov ministar ne da Patriote
- Rusija je kasno sinoć balističkim raketama pogodila Kijev, uključujući tržni centar i druge civilne objekte, a ranjeno je najmanje sedam ljudi.
- Gradonačelnik Vitalij Kličko poručio je da je grad napadnut i pozvao stanovnike da ostanu u skloništima, dok su neke žrtve hospitalizovane u teškom stanju.
Rusija je kasno sinoć izvela još jedan veliki napad balističkim raketama na ukrajinsku prestonicu Kijev, pogodivši tržni centar i druge civilne zgrade i ranivši najmanje sedam ljudi.
Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo objavilo je upozorenje na nadolazeće balističke rakete, nakon čega su eksplozije počele da potresaju glavni grad.
- Eksplozije u prestonici. Grad je napadnut balističkim raketama. Ostanite u skloništima! - napisao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu.
Kijev post prenosi da je Kličko potom izvestio da je u okrugu Desnjanski pogođena zgrada u industrijskoj zoni, kao i još jedan nestambeni objekat i tržni centar.
Vojna uprava grada Kijeva objavila je jutros 6.28 sati po lokalnom vremenu da je broj ranjenih porastao na sedam osoba.
Kličko je ranije izvestio da su dve hospitalizovane žrtve u teškom stanju, dok su druge dve zbrinule ekipe Hitne pomoći.
Najnovije bombardovanje dogodilo se dan nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski otkrio da sporazum o isporuci 48 raketa presretača za sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot, koje treba da budu isporučene Ukrajini, još uvek stoji nepotpisan na stolu Pita Hegseta, ministra odbrane u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa, uprkos tome što novac za te rakete već obezbeđuju zapadni saveznici Kijeva.
- Nažalost, Hegset ga još nije potpisao, tako da to zavisi isključivo od njega - kazao je Zelenski u utorak.
Kijev post navodi da Pentagon juče nije pružio odgovore u vezi s odlaganjima isporuka raketa presretača, umesto toga ističući tekuće napore za proširenje proizvodnje Patriota i industrijske saradnje s evropskim partnerima i Ukrajinom.
U ponedeljak je Zelenski je upozorio da su ukrajinske obaveštajne službe otkrile da Rusija priprema nove napade, pozivajući Vašington da isporuči hitno projektile potrebne za protivvazdušnu odbranu.
(Kurir.rs/The Kyiv Post/Preveo i priredio: N. V.)