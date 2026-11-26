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Rusija je kasno sinoć izvela još jedan veliki napad balističkim raketama na ukrajinsku prestonicu Kijev, pogodivši tržni centar i druge civilne zgrade i ranivši najmanje sedam ljudi.

Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo objavilo je upozorenje na nadolazeće balističke rakete, nakon čega su eksplozije počele da potresaju glavni grad.

- Eksplozije u prestonici. Grad je napadnut balističkim raketama. Ostanite u skloništima! - napisao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu.

Kijev post prenosi da je Kličko potom izvestio da je u okrugu Desnjanski pogođena zgrada u industrijskoj zoni, kao i još jedan nestambeni objekat i tržni centar.

Vitalij Kličko, gradonačelnik Kijeva Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, screenshot X, Not supplied / WillWest News / Profimedia, Serhii Okunev / AFP / Profimedia

Vojna uprava grada Kijeva objavila je jutros 6.28 sati po lokalnom vremenu da je broj ranjenih porastao na sedam osoba.

Kličko je ranije izvestio da su dve hospitalizovane žrtve u teškom stanju, dok su druge dve zbrinule ekipe Hitne pomoći.

Najnovije bombardovanje dogodilo se dan nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski otkrio da sporazum o isporuci 48 raketa presretača za sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot, koje treba da budu isporučene Ukrajini, još uvek stoji nepotpisan na stolu Pita Hegseta, ministra odbrane u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa, uprkos tome što novac za te rakete već obezbeđuju zapadni saveznici Kijeva.

- Nažalost, Hegset ga još nije potpisao, tako da to zavisi isključivo od njega - kazao je Zelenski u utorak.

Kijev post navodi da Pentagon juče nije pružio odgovore u vezi s odlaganjima isporuka raketa presretača, umesto toga ističući tekuće napore za proširenje proizvodnje Patriota i industrijske saradnje s evropskim partnerima i Ukrajinom.

U ponedeljak je Zelenski je upozorio da su ukrajinske obaveštajne službe otkrile da Rusija priprema nove napade, pozivajući Vašington da isporuči hitno projektile potrebne za protivvazdušnu odbranu.