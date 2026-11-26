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„Kina je spremna da sarađuje sa Holandijom u duhu otvorenosti i pragmatizma kako bi unapredila partnerstvo za saradnju i postigla još bolje rezultate”, rekao je ministar spoljnih poslova Kine, Vang Ji.

Vang je to izjavio tokom razgovora sa šefom diplomatije Holandije, Tomom Berendsenom, koji je od 23. do 25. novembra boravio u zvaničnoj poseti Kini. Vang je naglasio da su Kina i Holandija važni partneri i da je pitanje Tajvana jedan od temeljnih interesa Kine. Naveo je da se Kina nada i veruje da će Holandija konkretnim postupcima pokazati poštovanje principa jedne Kine i očuvati političke temelje bilateralnih odnosa.

„Sve dok dve zemlje insistiraju na međusobnom poštovanju i razumevanju, traže zajedničke tačke i ostavljaju razlike po strani, mogu da ostvare obostrano korisne rezultate”, ukazao je Vang, koji je i član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine. „Dve zemlje bi u budućnosti trebalo da pojačaju razmenu na svim nivoima i da razvijaju nove oblasti saradnje, poput pametne poljoprivrede, zelene energije, biofarmaceutske industrije i razvoja usluga namenjenih starijem stanovništvu”, dodao je Vang. Šef kineske diplomatije izjavio je da Kina podržava preduzeća obe zemlje u proširenju međusobnih ulaganja, da pozdravlja veći broj holandskih kompanija koje žele da ulažu i posluju u Kini i da se nada da će Holandija obezbediti ravnopravno, transparentno i predvidivo poslovno okruženje kineskim kompanijama koje posluju u toj zemlji. Takođe je pozvao na dalje proširivanje međuljudskih i kulturnih razmena i saradnje u oblastima kulture, turizma, obrazovanja, nauke i tehnologije, omladine i sporta.

Vang je izrazio nadu da će Evropa ostati otvorena i inkluzivna dok teži strateškoj samostalnosti, kao i da će Kina i Evropa kroz saradnju doprineti međusobnom uspehu i ostvariti obostrano korisne rezultate. „Nadamo se da će Holandija igrati konstruktivnu ulogu u unapređenju zdravog i stabilnog razvoja odnosa Kine i Evrope“, naglasio je Vang Ji. Berendsen je rekao da odnosi Holandije i Kine zadržavaju dobar zamah i da se saradnja u različitim oblastima i dalje produbljuje. „Holandska vlada se pridržava politike jedne Kine i taj stav se neće promeniti”, rekao je holandski ministar spoljnih poslova. Berendsen je izjavio da je Kina jedan od najvažnijih partnera Holandije i da njegova zemlja pridaje veliki značaj odnosima sa Kinom.

„Holandija je spremna da zajedno sa Kinom radi na jačanju međuljudskih i kulturnih razmena, produbljivanju obostrano korisne saradnje i daljem doprinosu zajedničkom razvoju i prosperitetu dve zemlje”, rekao je holandski ministar spoljnih poslova. Dodao je da je jačanje saradnje Evrope i Kine u interesu svih, te da je Holandija spremna da igra konstruktivnu ulogu u podsticanju zdravog i stabilnog razvoja odnosa Evrope i Kine. Obe strane su se saglasile da narednu godinu, kada se obeležava 55. godišnjica uspostavljanja diplomatskih odnosa Kine i Holandije, iskoriste kao priliku za produbljivanje saradnje u različitim oblastima. Šefovi diplomatije dve zemlje potvrdili su podršku multilateralizmu, odlučnost da poštuju međunarodni sistem zasnovan na Ujedinjenim nacijama i osnovne norme međunarodnih odnosa utvrđene Poveljom UN, kao i zajedničku posvećenost očuvanju multilateralnog trgovinskog sistema zasnovanog na Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Takođe su izrazili želju za bližom saradnjom u oblastima veštačke inteligencije i klimatskih promena.

Ministri su razgovarali i o međunarodnim i regionalnim pitanjima, uključujući krizu u Ukrajini i odnose velikih sila.