TRAMP I GENSEK NATO SE SLAŽU: RUSIJA DA IZBEGNE ŠIRENJE RATA U UKRAJINI! Predsednik SAD primio Rutea na Floridi, žele mirno rešenje sukoba u što kraćem roku
- Tramp i Mark Rute poručili su da Rusija treba da izbegne poteze koji bi proširili rat u Ukrajini.
- Na sastanku na Floridi razgovarali su i o potrebi brzog mirnog rešenja sukoba.
- Tema su bili i veća izdvajanja za odbranu, kao i investicije u SAD i NATO zemljama.
Rusija bi trebalo da izbegava poteze koji bi doveli do proširenja rata u Ukrajini, izjavili su u sredu američki predsednik Donald Tramp i generalni sekretar NATO Mark Rute u zajedničkom saopštenju, nakon sastanka na Floridi, na kojem su razgovarali i o ratu u Iranu.
U saopštenju je navedeno da su Tramp i Rute razgovarali i o važnosti postizanja mirnog rešenja sukoba u Ukrajini u što kraćem roku, preneo je Njujork post.
Prema zajedničkom saopštenju, Rute i Tramp razgovarali su i o povećanju izdvajanja za odbranu, kao i o investicijama u SAD i širom zemalja NATO.
U saopštenju je navedeno da su rat u Ukrajini i američko-izraelski rat protiv Irana bili glavne teme razgovora, ali nije precizirano o čemu se konkretno razgovaralo u vezi sa Iranom.
Sastanak je održan nakon što se Tramp, koji je često kritikovao zapadne saveznike SAD, prošle sedmice u Aziji sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i kineskim liderom Si Đinpingom, kada je obojicu nazvao svojim "prijateljima".
Trampov sastanak sa Putinom izazvao je oštre reakcije njegovih političkih protivnika iz redova demokrata u SAD i evropskih saveznika.
Evropske zemlje su prethodno insistirale na tome da budu uključene u pregovore o okončanju rata u Ukrajini, uz podršku SAD.
Rute, koji je više puta pokušavao da ublaži tenzije unutar NATO i zadrži Trampa na strani Alijanse, izjavio je da je normalno da se sastaju lideri velikih nuklearnih sila.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Evropa mora da bude uključena u mirovne pregovore.
Tramp je često kritikovao zapadne saveznike Vašingtona zbog pitanja kao što su izdvajanja za NATO, carine i, kako tvrdi, nedovoljna podrška ratu protiv Irana.
(Kurir.rs/Tanjug)