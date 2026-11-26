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Svet je prvi put od kada su započeta merenja proživeo šest uzastopnih dana sa temperaturama za dva stepena Celzijusa višim u odnosu na predindustrijski nivo, saznaje Gardijan.

Britanski list u tekstu, objavljenom pod oznakom ekskluzivno, navodi da je ovaj rekordno topli niz, koji se nastavlja, prekratak da bi značio da je gornja granica povećanja temperature od 1,5-2 stepena Celzijusa, zadata Pariskim sporazumom o klimi, zvanično probijena.

Ipak, naučnici poručuju da je ovo rani pokazatelj onoga što će se dogoditi ukoliko se emisije fosilnih goriva brzo ne eliminišu.

Takođe je verovatno da će doprineti rastućoj zabrinutosti naučnika da se globalno zagrevanje možda ubrzava.

Rekordnih 2,24 stepena Celzijusa!

Dnevna globalna površinska temperatura porasla je u ponedeljak 23. novembra na najvišu tačku ikada u odnosu na predindustrijski nivo - 2,24 stepena Celzijusa.

Gardijan navodi da su poslednji dostupni podaci upravo od toga dana i da naučnici predviđaju se da će slično visoki nivoi zadržati još najmanje nekoliko dana.

- Ovo je izuzetna globalna temperaturna anomalija. Videli smo da rekordne globalne temperature traju već nekoliko meseci. Dok pojedinačni dani variraju, temperature na ovom nivou su upečatljiv pokazatelj koliko se klima zagrejala - kazala je Samanta Berdžes, strateški rukovodilac odseka za klimu u Kopernikus službi za klimatske promene, delu Kopernikus programa za istraživanje promena na Zemlji koji finansira Evropska unija putem Evropske svemirske agencije (ESA).

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Do sada su zabeležena samo dva druga perioda kada su dnevne temperature prelazile 2°C iznad predindustrijskog nivoa i to u novembru 2023. i februaru 2024, ali nisu trajale tako dugo niti su se pele tako visoko kao ovaj poslednji period.

- Još jedan dan, još jedan globalni temperaturni rekord“, rekao je Zik Hausfater, istraživač klime u američkoj organizaciji "Berkli Ert" iz Kalifornije.

On je dodao da je "oboren" prethodni rekord od 2,05°C u odnosu na osnovni period 1850-1900. godina, koji je postavljen 2023.

Najsnažniji El Ninjo od 70-ih godina 19. veka

Gardijam navodi da su skokovi temperature uzrokovani dugoročnim globalnim zagrevanjem izazvanim sagorevanjem fosilnih goriva od strane ljudi i neobično snažnim vremenskim fenomenom El Ninjo, koji se sada približava svom vrhuncu.

- Poslednji El Ninjo ovih razmera zabeležen je 70-ih godina 19. veka, kada je doveo do masovne gladi koja je ubila 50 miliona ljudi - navela je Berdžes.

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Naučnici očekuju da će trenutni El Ninjo dostići vrhunac između do januara 2027, iako se njegov puni uticaj neće osetiti još nekoliko meseci.

Dodatna toplota u globalnom sistemu već izaziva posledice koje pogoršavaju klimatsku krizu, poput suša i požara u tropskim kišnim šumama Indonezije i Amazona.

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Meteorološka služba Velike Britanije predviđa veoma veliki porast atmosferskog CO2 u narednim mesecima, uglavnom zato što tropski ekosistemi rastu manje izraženo zbog suša, što smanjuje njihov kapacitet za uklanjanje ugljenika iz atmosfere.

- Ovo će pojačati nagomilavanje CO2 u atmosferi izazvano sagorevanjem fosilnih goriva. Povećanje CO2 od ove do sledeće godine biće oko 3,5 delova na milion, trećinu brže nego poslednjih godina i skoro dvostruko brže od onoga na šta je trebalo da bude ograničen da smo bili na dobrom putu da ograničimo globalno zagrevanje na 1,5 stepeni Celzijusa - naveo je Ričard Bets, šef istraživanja uticaja na klimu u Hedli centru britanske Meteorološke službe