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U većem delu Slovenije od jutros sneg pada i u nižim predelima, na pojedinim putevima je već stvoren snežni pokrivač, pa se vozači upozoravaju na oprez.

Prema prognozi meteorologinje slovenačke Agencije za okolinu (ARSO), najviše snega će danas pasti na severu i severozapadu Slovenije, gde se očekuje između pet i deset centimetara.

Zbog relativno toplog tla sneg će biti mokar i brzo će se topiti.

Mehanizacija je na putevima i kolovozi se posipaju solju.

U ostatku unutrašnjosti zemlje očekuje se manje snega, dok je na nadmorskim visinama između 500 i 1.000 metara moguća poledica.

Na primorju će duvati jaka bura sa udarima na pojedinim mestima i do 100 kilometara na sat.

Vozačima se savetuje da na put ne kreću bez preke potrebe, a na pojedinim saobraćajnicama su već uvedena ograničenja za pojedine kategorije vozila zbog snega i bure, prenosi portal 24ur..