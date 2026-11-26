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POČINJE SAMIT LIDERA EU! Danas rasprava o višegodišnjem budžetu Unije od 2028. do 2034.
- U Briselu počinje dvodnevni samit lidera EU, na kome će glavna tema biti višegodišnji budžet Unije za period od 2028. do 2034. godine.
- Dogovor o planu potrošnje vrednom skoro 1,6 milijardi evra test je evropskog jedinstva, uz sukob nacionalnih interesa i mogućih veta.
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U Briselu danas poćinje dvodnevni samit lidera Evropske unije na kome će se raspravljati o višegodišnjem budžetu Unije za period od 2028. do 2034. godine, vredan skoro 1,6 milijardi evra.
Postizanje dogovora o planu potrošnje za period 2028-2034. predstavlja test evropskog jedinstva, s visokim političkim ulozima za svih 27 zemalja EU i pravom bitkom sukoba nacionalnih interesa i veta.
Lideri bi na samitu trebalo da raspravljaju o tome koliko potrošiti, na šta potrošiti i gde pronaći novac, piše briselski Raporter.
(Kurir.rs/Tanjug)
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