(FOTO) SUDBONOSNI OBJEKTIV: Slikao devojčicu kako prosi na ulici, a ta fotografija joj je iz korena promenila život!

Naalala ko pa noong araw na makuhanan ako ng larawan na ito, di ko mawari aking nadarama may takot saking isipan, at konting sayang nararamdaman dahil sa oras na yun di ko alam ang mga posibleng mangyari sakin, ngunit dumating na ang mga diko inaasahang pangyayari yoon po ngayon ang aking pinapasalamat unang una po sa ating puong may kapal at pangalawa kay kuya Topher na kung di dahil saknya di mangyayari ang lahat lahat ng ito. Sa patuloy po na sumusuporta sakin moral at financial support kay mami Grace na andyan lagi para sakin,at sa lahat lahat po ng sumusuporta at nag titiwala sakin maraming maraming salamat po, Mahal na mahal ko po kayong lahat. ❤😭😘😘😘 sana wag po kayong magsawang abangan ang movie ko 😅😂 at sa mga susunod pa thank you po ulit.😘😘😘

