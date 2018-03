KINESKI PREMIJER VAŠINGTONU: Niko neće izaći kao pobednik iz trgovinskog rata! Postupajte racionalno!

"Niko neće izaći kao pobednik iz trgovinskog rata", izjavio je Li, kineski lider broj dva, na godišnjoj konferenciji za novinare održanoj tokom ceremonijalne sednice kineskog parlamenta.

Li nije spomenuo mogući odgovor Kine u slučaju da američki predsednik Donald Tramp poveća uvozne barijere zbog trgovinskih pritužbi protiv Pekinga, ali drugi zvaničnici kažu da je vlada predsednika Kine Si Đinpinga spremna da deluje.

Očekuje se da će Tramp već ove nedelje najaviti povećanje carina na kineske proizvode vredne više milijardi dolara, od odeće do elektronike, uprkos upozorenjima poslovnih grupacija u SAD da bi to moglo da nanese štetu američkim kompanijama i potrošačima. To je izazvalo strahovanja da bi Peking mogao da se osveti smanjenjem kupovina američkih aviona, soje i druge robe.

"Ono čemu se nadamo jeste da se ponašamo racionalno, a ne da nas vode emocije. Mi ne želimo trgovinski rat", rekao je Li.

Na pitanje da li će Peking možda upotrebiti kao instrument značajnu količinu dužničkih hartija SAD-a koji ima u posedu, premijer je rekao da se kineske investicije zasnivaju na tržišnim principima i da će "Kina ostati odgovoran dugoročni investitor".

Trgovinska razmena Kine i Sjedinjenih Država je jedna od najvećih u svetu, ali je ona neujednačena. Amerikanci potroše tri dolara na kupovinu kineske robe na svakih jedan dolar proizvoda koje prodaju u Kinu.

Peking je objavio da je prošle godine sa SAD imao trgovinski suficit od 275,8 milijardi dolara, što čini dve trećine njihovog ukupnog viška u trgovini sa svetom, dok je Vašington dao drugačiji podatak prema kojem gep na američkoj strani u bilateralnoj trgovini s Kinom iznosi rekordnih 375,2 milijarde dolara.

Li je obećao veće otvaranje tržišta i druge reforme, budući da predsednik Si pokušava da učini produktivnijom kinesku ekonomiju koja se "hladi" i u kojoj dominiraju državna preduzeća. Premijer je najavio da će Peking olakšati otpočinjanje biznisa i da će više industrijskih grana otvoriti za stranu i privatnu konkurenciju.

"Ako postoji ijedna stvar koja će se razlikovati od prošlosti, to će biti još veće otvaranje Kine", rekao je Li.

Peking planira "dalje smanjenje ukupnih carina, s nultim carinama na lekove, posebno na toliko potrebne lekove protiv kancera", poručio je on.

Li je ponovio obećanje dato 5. marta na otvaranju zasedanja paralmenta o "potpunom otvaranju proizvodnog sektora" stranim konkurentima.

"Neće biti obaveznog zahteva za transferom tehnologije, a prava intelektualne svojine će biti bolje zaštićena", kazao je predsednik kineske vlade.

Vlada tek treba da kaže kako će promeniti uslove za proizvođače automobila i druge, budući da prema važećim propisima oni koji žele da posluju u Kini moraju da rade preko lokalnih partnera, čime se od njih zahteva da tehnologiju predaju potencijalnim konkurentima.

Kurir.rs/ Tanjug

Foto: EPA

Kurir

Autor: Kurir