(FOTO) IZRAEL POTVRDIO: Mi smo uništili sirijsku nuklearku! Ovo je bio naziv tajne operacije!

Izraelska vojska prvi put je danas potvrdila da je 2007. godine izvela vazdušni napad u Siriji u kojem je uništila objekat za koji je pretpostavljala da je nuklearni reaktor, saopštivši da je tim napadom otklonjena velika pretnja po Izrael i region i da je to "poruka" drugima.

"Poruka napada na reaktor izvedenog 2007. jeste da Izrael neće tolerisati izgradnju koja može da predstavlja egzistencijalnu pretnju. To je bila poruka 1981, to je bila poruka 2007, i to je buduća poruka našim neprijateljima", naveo je načelnik Generalštaba izraelskih oružanih snaga Gadi Eizenkot.

Prema njegovim rečima, samo je nekolicina visokih komandanta znala za planove o operaciji "Izvan kutije" (Outside The Box).

Iz perspektive Izraela, taj napad je bio izuzetno uspešan jer ne samo što je reaktor uništen, već je sprečena dalja eskalacija i ojačana izraelska moć zastrašivanja u regionu, a kasnije se ispostavilo da se baš ta oblast u Siriji našla u rukama Islamske države.

Današnjim saopštenjem, Izrael je skinuo veo tajne s jedne od svojih nasmelijih i najmisterioznijih operacija u novijoj istoriji, ocenjuje američka agencija.

Iako se u širokim krugovima verovalo da Izrael stoji iza vazdušnog napada izvedenog 6. setepmbra 2007, ta zemlja nikada ranije nije javno komentarisala o tome.

U isrcpnom saopštenju, vojska je danas obelodanila da je osam borbenih aviona F-15 izvelo strogo poverljive vazdušne napade na delimično izgrađeno postrojenje Al-Kubar u regionu Deir al-Zour, 450 kilometara severoistočno od Damaska, uništivši objekat koji je godinama razvijan i koji je, prema tadašnjem planu, trebalo da postane operativan krajem 2007. godine.

Umešanost u ovaj napad bila je jedna od najčuvanijih tajni Izraela, a, za sada, nije jasno zašto je ta zemlja odlučila da je baš danas iznese na svetlost dana.

Vojska nije želela da komentariše o razlozima objavljivanja saopštenja u ovom trenutku, ali bi ovaj potez mogao da bude povezan s predstojećim objavljivanjem memoara bivšeg premijera Ehuda Omlerta, koji je taj napad naložio i godinama ga nagoveštavao, ili bi pak mogao da bude upozorenje izraelskom neprijatelju Iranu, koji je aktivan u Siriji.

Inače, u vreme napada 2007, Sirija je optuživala Izrael da narušava njen vazdušni prostor.

Udar iz 2007. podsećao je na izraelski napad na reaktor koji je bio u izgradnji u Iraku 1981. godine, a za koji se verovalo da je sprečio Sadam Huseina da kupi oružje za masovno uništenje koje je moglo da bude upotrebljeno u Zalivskom ratu deceniju kasnije.

Komandat izraelskih vazduhoplovnih snaga Amikam Norkin ističe da je, sa istorijskog stanovišta, odluka Izraela da uništi reaktor u Siriji jedna od najvažnijih odluka donetih u poslednjih 70 godina.

"Zamislite samo kakva bi situacija bila danas da se u Siriji nalazi nuklearni reaktor", rekao je danas Norkin.

Američka agencija napominje da su Izrael i Sirija uvek bili ljuti neprijaelji i da je, tokom sedmogodišnjeg sirijskog građanskog rata, Izrael izveo više od 100 vazdušnih udara, koji su najverovatniji bili usmereni protiv onoga za šta je sumnjao da su isporuke oružja namenjene ekstremističkoj grupi Hezbolah, koju Iran podržava.

Izraelska vojska je danas objavila i snimak operacije, fotografije i deteljna obaveštajna dokumenta o napadu, a u izveštaju se navodi zaključak da je reaktor građen uz pomoć Severne Koreje.

Sirija, inače potpisnica Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja iz 1970, uvek je poricala da je napadnuta lokacija bila reaktor i da Damask ima nuklearnu saradnju sa Severnom Korejom.

Odluka Izraela da danas objavi saopštenje o ovom napadu usledila je nakon što je izraelski premijer Benjamnin Netanijahu vise puta proteklih meseci pozvao SAD i međunarodnu zajednicu da preduzmu oštru akciju protiv saveznika Sirije, Irana, zaključuje britanska agencija.

