(VIDEO) NOVO POGLAVLJE ZA LIBIJU: Gadafijev sin planira da se kandiduje za predsednika, hoće da ujedini zemlju!

Iako još nije poznato kada će se tačno održati predsednički izbori u Libiji, Saif al Islam Gadafi, najavio je da će učestvovati u trci kao član Narodnog fronta za oslobođenje Libije.

To je potvrdio i njegov advokat Kaled al Gvail koji smatra da Gadafijev sin ima dobre šanse.

"On ima dosta pristalica, to su obični ljudi. Čak i oni koji su učestvovali u Arapskom proleću sada podržavaju Saifovu viziju. On je sposoban da ujedini Libiju. Ovo je projekat preporoda koji bi trebalo da uvede Libiju u mirnu luku", rekao je advokat.

Inače, mlađi Gadafi je na poternici Međunarodnog suda pravde zbog ratnih zločina zbog navodnog nasilnog gušenja demonstracija protiv svog oca.

Lokalna policija ga je uhapsila 2011. godine, a pušten je u junu 2017, otkad se nije pojavljivao u javnosti.

Dok je bio u zatvoru u Zintanu, sud u Tripoliju koji je radio uz podršku UN, ga je osudio na doživotnu kaznu. Međutim, dve godine kasnije je oslobođen.

Otkad se našao na slobodi, ne zna se gde tačno obitava. Njegove političke stavove je prenosio Narodni front, a smatra se da je ta tajnovitost potrebna kako bi mu se garantovala bezbednost.

"Ukoliko izađe u javnost, sigurno će ga ubiti", kaže njegov advokat.

Ipak, Gvail kaže da će se njegov klijent obratiti naciji na državnoj televiziji kada "za to dođe pravo vreme".

Podsetimo, Libiju su pre 7 godina potresli veliki antivladini protesti, a kasnije je pretpela bombardovanje stranih snaga što je samo produbilo haos. Kriza je dovela i do brutalnog svrgavanja Moamera Gadafija sa vlasti koji je potom i ubijen.

Njegova smrt je dovela do bezakonja, a u zemlji se za vlast konstantno bore dve vlade i veliki broj militantnih grupa. Glavni Saifov zadatak je da ujedini Libiju, navodi Gvail.

"Libija neće biti zemlja organizovanog kriminala, ilegalne migracije i belog roblja. Branićemo interese naroda. Libijci moraju sami da odrede svoju sudbinu", zaključio je.

