ISTORIJSKI LET: Indijska avio-kompanija prekinula višedecenijsku praksu

"To je istorijski trenutak. Ovo je prvi put da postoji zvanična veza između države Izrael i Saudijske Arabije", izjavio je izraelski ministar transporta Jisrael Kac na međunarodnom aerodromu Ben Gurion kraj Tel Aviva nakon sletanja aviona.



Izrael nema diplomatske odnose sa Saudijskom Arabijom, a prelet preko te zemlje umnogome smanjuje vreme leta između jevrejske države i Indije. Očekuje se da će od sada avioni tom putanjom iz Nju Delhija u Tel Aviv leteti tri puta nedeljno, javljaju izraelski mediji.



Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da novu rutu smatra važnom.



Izraelska avio-kompanija El AL leti četiri puta nedeljno u Mumbaji, a let traje sedam sati jer avioni lete ka jugu prema Etiopiji i onda na istok ka Indiji da izbegnu saudijski vazdušni prostor.



EL Al je zatražio od UN da se taj let preusmeri i da ta kompanija takođe leti kroz saudijski vazdušni prostor, jer Izrael smatra današnji prelet indijskog aviona znakom poboljšanja odnosa sa kraljevinom.



Njime je okončana decenijska saudijska zabrana upotrebe njenog vazdušnog prostora za komercijalne letove u Izrael i iz Izraela.

Kurir.rs/Beta

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir