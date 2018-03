BAJDEN O KANDIDATURI ZA PREDSEDNIKA SAD: Vreme će pokazati, pa kad stanem pred ogledalo - znaću!

"Nalazimo se u borbi za dušu ove nacije", rekao je Bajden u petak pred više od 1.500 ljudi na Univerzitetu u Konektikatu.

On je to izjavio nekoliko sati nakon što je u Merilendu primio nagradu Američke pomorske akademije u ime republikanskog senatora Džona Mekejna koji se bori sa istim agresivnim rakom mozga od kojeg je umro Bajdenov sin Bo 2015. godine.

"On je moj veoma blizak prijatelj i politički protivnik, a u teškom je stanju i zamolio me je da odem u Anapolis da govorim u njegovo ime. On je moj prijatelj tako da sam naravno, otišao", rekao je Bajden.

Kako agencija prenosim, Bajden je u svom govoru pričao o tome kako je biti mladi senator, trenutnoj političkoj klimi i gubitku članova porodice.

On je istakao da samo vreme može da pokaže da li će se kandidovati za predsednika 2020.

"Moram da budem u mogućnosti da stanem ispred ogledala i znam da ako se nisam kandidovao, to nije zato što se plašim gubitka nego zato što je neko drugi za to bolji i zato što nisam u poziciji da se u potpunosti posvetim", rekao je Bajden.

Međutim, kako agencija podseća, Bajden koji je nedavno razmenio oštre reči sa aktuelnim američkim predsednikom Donaldom Trampom po pitanju toga ko bi pobedio kada bi se potukli, izjavio je da Amerika ne sme sebi da priušti osam godina aktuelne republikanske administracije.

