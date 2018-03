JAPANSKI PREMIJER USRED SKANDALA: Narode, izvinjavam se!

On je uputio izvinjenje zbog izazivanja zabrinutosti i gubitka poverenja u njegovu vladu.

"Ovaj problem je uzdrmao poverenje naroda u administraciju. Kao šef vlade, osećam se odgovornim i želeo bih da se duboko izvinim narodu", poručio je Abe na godišnjoj konvenciji svoje vladajuće partije, prenosi Rojters.

Demonstranti su pozvali Abea na ostavku, dok je policija za suzbijanje nereda održavala bezbednost ispred zgrade u kojoj je konvencija održana, a na kojoj je premijer istakao i svoju nameru da izmeni pacifistički posleratni ustav Japana, na čijem su sačinjavanju radile SAD.



Inače, Abe se suočava s najvećom političkom krizom otkako je u decembru 2012. stupio na funkciju, zbog sumnji da je bio umešan u prodaju zemljišta u državnom vlasništvu, sa ogromnom popustom, nacionalističkom školskom operateru koji je povezan s njegovom suprugom.

Abe je obećao potpuno rasvetljavanje činjenica, kao i da će, držeći vladu na okupu, sprečiti da se tako nešto ponovo dogodi, ali nije nagovestio mogućnost podnošenja ostavke.



Japanski premijer je negirao da su on ili njegova supruga intervenisali u prodaji i da je on pokušao da izmeni dokumenta vezana za taj ugovor.



Njegov bliski saradnik, ministar finansija Taro Aso, takođe je porekao da je umešan u malverzacije koje su, kaže, izveli zvaničnici u njegovom ministarstvu.



Prema anketama sprovedenim prošlog vikenda, podrška Abeovom kabinetu opala je na samo 31 odsto, pri čemu većina ispitanika smatra da je on donekle odgovoran za ovu aferu.



Opadanje podrške moglo bi da pokopa Abeove nade u osvajanje i trećeg trogodišnjeg mandata kao lider vladajuće Liberalne demokratske partije (LDP) na stranačkom glasanju u septembru.



S druge strane, pobeda bi mu omogućila da postane japanski premijer koji se najduže zadržao na vlasti, zaključuje britanska agencija.

Kurir.rs/ Tanjug

Foto: AP

Kurir

Autor: Kurir