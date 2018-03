RUSKI NAUČNICI TVRDE: Skribalja je ubio gas koji je razvijen u SAD, imamo neoborive dokaze

Gas A-234 je razvijen u SAD a mi imamo dokument koji to potvrđuje, rekao je šef laboratorije za hemijsku i analitičku kontrolu naučnog centra ruskog ministarstva odbrane Igor Ribalčenko.



"Činjenica je da je još 1998. godine kada smo pogledali drugu verziju spektralne biblioteke, koju je objavio Nacionalni biro za standarde Sjedinjenih Država (NBS), našli smo zanimljivu supstancu koja je sadržala organofosfor i shvatili smo da ona mora da ima snažan smrtonosni efekat. Sada se ispostavilo da, sudeći po imenu ove supstance, to je bio isti nervni agens, A-234 ", rekao je Ribalčenko.



Prema njegovim rečima ova substanca je dodata u registar na inicijativu Razvojnog centra Armije SAD.



"Najinteresantniji detalj u ovoj priči je u sledećim verzijama baze podataka, koja se obično samo šire, stalno se dopunjavaju, sve više i više supstanci, nismo našli ovaj zapis i ne oni ne mogu da objasne gde je sada", rekao je ruski vojni hemičar.



Takođe, on tvrdi da je sudeći po molekularnoj strukturi to teška i isparljiva supstanca.



"Potvrđujem da to tačno odgovara formuli koju je objavio Mirzajanov (Vil Mirzajanov, sovjetski hemičar koji se preselio u SAD i autor je knjige o gasu A-234).

Hemijsko ime ove supstance je A-234, a ime Novičok mu je dao Boris Džonson kao supstancu koja je dostupna u laboratoriji u Porton Daunu ", rekao je Ribalčenko.

