NEMAČKI MEDIJI O DIPLOMATSKOM RATU: Rusija je uvek bila dobar neprijatelj, Zapad je potegne kad god negde zaškripi!

Dojče vele navodi da su Sjedinjene Američke Države proterale 60 ruskih diplomata, Ukrajina 13, Albanija dvoje, a Makedonija jednog, dok je ukupno 16 država EU proteralo - od jednog do četiri diplomate.

"Neko protera jednog, neko dvoje, ali niko više od četvoro ruskih diplomata. Svi učestvuju u akciji, pokazuju solidarnost sa Britancima, ali niko neće da se baš totalno zaigra sa Rusijom. Sada je jedino pitanje kada će Rusija da protera diplomate. Vlada u Moskvi to mora da uradi kako bi sačuvala obraz", ocenjuje Radio Dojčlandfunk iz Kelna.

Ipak, nemački radio primećuje da niko ne govori o liniji zaustavljanja niti o strategiji izlaza iz situacije i ukazuje da "solidarnost sa Velikom Britanijom jeste dobra, ali dobra je i uviđavna spoljna politika."

Frankfurter rundšau piše da sada "savez SAD, Nemačke i zemalja EU zateže zavrtanj i na napad otrovnim gasom na bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja reaguje proterivanjem ruskih diplomata".

"Ispravno je to što se izražava solidarnost sa Londonom i time pojačava diplomatski pritisak na Moskvu. Osim toga, Zapad demonstrira da i pored mnogih razlika u mišljenjima može da donekle da naudi protivniku. Međutim, tom poduhvatu nedostaje jedan element: na primer, Nemačka je mogla da posreduje i odnese Putinu uzorke otrovne supstance. Zapad bi tako izašao u susret Moskvi i reagovao na njene zahteve, a Rusija bi istovremeno bila prinuđena da povuče sledeći potez", navodi frankfurtski list.

Hajlbroner štime upozorava da bi situacija mogla da eskalira i da je velika opasnost da na kraju svi budu gubitnici, a ističe da je veoma problematična i politika dvostrukih aršina, jer "dok je Rusija pod sankcijama, Turska neometano sme da nastavi svoj pohod protiv Kurda".

Istovremeno, Kelner štat-ancajger navodi da, iako je moguće sumnjičiti Rusiju, nema dokaza da je Kremlj imao svoje prste u ovoj igri. Zato se i proterivanje diplomata teško može opravdati, a za radikalnije korake kao što su ekonomske sankcije ne bi bilo osnova.

"Sve to neće promeniti stav Kremlja koji poriče svaku umešanost u napad nervnim gasom. Sada bi trebalo da uslede protivmere Moskve. A to dovodi do pitanja: šta donosi solidarisanje Zapada - osim daljeg kvarenja ionako zatrovanih odnosa?", ocenjuje Štutgarter nahrihten.

Fraje prese piše da zajedništvo Zapada "bode oči" pri čemu je, navodi, britanska premijerka Tereza Mej u svojoj zemlji pod pritiskom zbog svog "katastrofalnog upravljanja izlaskom Britanije iz EU" i prete joj novi izbori koji bi je "oduvali sa funkcije".

"A EU? Ona je u najvećoj krizi u poslednjih nekoliko decenija. Duboke pukotine između (uskoro još samo) 27 zemalja se ne mogu prevideti. I tako je upotrebljen oproban instrument politike moći: kada na unutrašnjepolitičkom planu ne ide, nađi sebi spoljnjeg neprijatelja koji će nas sve ujediniti. Rusija je uvek bila dobar neprijatelj", zaključuje nemački list.

