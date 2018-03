(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) METAK U GRUDI: Policajac ubio nenaoružanog čoveka koji je hodao sa spuštenim pantalonama, građani besni!

Na snimku policijske kamere vidi se 34-godišnji Deni Rej Tomas kako prošlog četvrtka hoda u pravcu policajca na ulici u Hjustonu, u Teksasu, pre nego što su ispaljeni hici.

Policajac Kameron Bruer nekoliko puta je uzviknuo "lezi na zemlju" pre nego što je počeo da puca, a kako se navodi i policajac i žrtva su Afroamerikanci.

Porodica ubijenog Tomasa tvrdi da je on bolovao od depresije nakon što su mu deca ubijena. Tomasova sestra Kita Tomas Smit zahtevala je od nadležnih političara da pod hitno urade nešto po pitanju policijske brutalnosti.

Kako je istakla, ono što je videla na snimku izgleda kao ubistvo s predumišljajem.

"Jasno se vidi da je mirno hodao, a ne trčao, prema policajcu bez ikakve namere da ga povredi ili da mu nekako naškodi" rekla je.

Hjustonska policija je u sopštenju protekle sedmice saopštila da je Tomas "hodao nasred prometne gradske raskrsnice" kada ga je Bruer spazio sa pantalonama spuštenim do članaka, kako priča sa sa sobom i udara u automobile koji su prolazili.

"Tomas je udario u belo vozilo nakon čega je vozač izašao i ušao u fizički kontakt sa osumnjičenim" navodi se u saopštenju.

Zamenik šerifa okruga je, kako se navodi, video gungulu i zaustavio svoje vozilo kako bi intervenisao.

"Uplašen za svoju bezbednost, Bruer je potegao svoje službeno oružje i naciljao Tomasa u grudi", stoji u saopštenju.

Međutim, video koji su snimili prolaznici otkriva reagovanje putnika sa obližnje autobuske stanice. Oni su se najpre smejali sceni misleći da policajac upotrebiti elektošoker. Međutim, kada se čuo pucanj, začuo se i vrisak i neverica ljudi koji su se začuđeno pitali "Da li je on to upucao čoveka? Zašto je to uradio? Kako je mogao da ubije čoveka nasred ulice?

Prema priči rođaka, Tomasova partnerka je ubila njegovo dvoje dece 2016. godine dok je on bio na odsluženju zatvorske kazne zbog "povezanosti sa drogom".

