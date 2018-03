(VIDEO) CRNA STATISTIKA U SAD: Evo zašto tinejdžeri sve više stradaju u masovnim pucnjavama

Od te tragedije do danas ubijeno je najmanje 60 tinejdžera školskog uzrasta širom Sjedinjenih Američkih Država, a povređeno ih je najmanje 198.

To su podaci Arhiva o oružanom nasilju, neprofitne organizacije koja prati broj ubijenih ili ranjenih vatrenim oružjem 2018. godine, sa posebnom bazom podataka za tinejdžere.

Statistika je šokantna, ali ne bi trebalo da budu iznenađujuća, piše indy100.com.

Samo u 2018. godini bilo je 13.054 incidenata povezanih sa oružanim nasiljem u SAD, uključujući 51 masovnu pucnjavu, što je dovelo do 3.338 smrtnih slučajeva i 5.848 povređenih, od čega 146 dece starosti do 11 godina i 623 tinejdžera, uzrasta od 12 do 17 godina.

Tokom 2017. godine, oružano nasilje u Americi je dostiglo rekordno visoku stopu, sa više od 60.000 incidenata u kojima je poginulo skoro 15.000 ljudi.

