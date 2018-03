E, TO JE NEZAPOSLENOST: Na konkurs za 90 hiljada radnih mesta prijavilo se čak 25 MILIONA ljudi!

Modi je došao na vlast nakon izbora 2014, obećavajući pokretanje privrednog rasta u trećoj najvećoj ekonomiji Azije i stvaranje novih radnih mesta.

Međutim, njegova inicijativa "Make in India" (Pravite u Indiji), s ciljem da se poveća udeo proizvodnje u indijskoj privredi, koja teži dve milijarde američkih dolara, sa 17 na 25 posto i otvori 100 miliona radnih mesta do 2022. godine, nije do sada dala rezultate.

Državne železnice, koje trenutno zapošljavaju 1,3 miliona ljudi, saopštile su da otvaraju desetine hiljada novih radnih mesta – mašinovođa, tehničara, inspektora šina, tesara i raznih drugih zanimanja.

Cilj je, tvrde, da se poboljša sigurnost četvrte najveće železničke mreže na svetu.

"Ovako veliki broj prijava pokazuje da zaista postoji manjak poslova, ali da Indijci najviše vole poslove u državnim preduzećima. Moramo se pomeriti od takvog načina razmišljanja", smatra Maheš Vjas, rukovodilac u neprofitnoj istraživačkoj organizaciji za ekonomiju CMIE.

Indijske železnice su najveći poslodavac u državi.

