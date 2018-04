BESNI RAT U SILIKONSKOJ DOLINI: Sukob šefa Epla i Zakerberga dodatno zakuvala afera Fejsbuk!

" Mislim da je najbolja regulacija ona koje nema, odnosno samo-regulacija. Međutim, mislim da smo otišli dalje od toga", rekao je tada Kuk.

Na pitanje šta bi uradio da je na mestu Marka Zakerberga, izvršnog direktora “Fejsbuka”, on je kratko odgovorio:" Ne bih došao u ovu situaciju" rekao je on.

Ovo je prvi put da je Kuk direktno imenovao Zakerberga kad je pričao o “Eplu” i privatnosti, a kasnije je to bolje objasnio.

"Mi brinemo o iskustvu naših klijenata. I nećemo da trgujemo vašim ličnim životom. Privatnost je za nas ljudsko pravo. To je građanska sloboda i nešto što je jedinstveno Americi, poput slobode govora i štampe, privatnost je tu za nas. Uvek smo to radili. Ovo nije nešto što smo počeli prošle nedelje kad smo videli da se nešto događa. Radimo to godinama ", rekao je Kuk, preneo je “Biznis insajder”.

On je još u otvorenom pismo 2014. ukazao na razlike između klijenata i proizvoda.

"Kad je onlajn služba besplatna, vi niste klijent. Vi ste proizvod", zaključio je on tada.

Ovaj udarac je verovatno bio namenjen "Guglu", ali se i "Fejsbuk" našao na udaru. U to vreme ova izjava nije imala istu jačinu kao Kukovi komentari od prošle nedelje, ali je jedna osoba sigurno primetila, šta je izvršni direktor “Epla” rekao te godine, a to je bio Mark Zakerberg.

"Fejsbuk” se tada suočavao sa krizom privatnosti, ali ni približno kao sada kad je “procurio” post u kojem se pominje “rast pod svaku cenu” i kad je otkriveno da je “Kembridž analitika”, inače firma povezana sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, uzela podatke 50 miliona korisnika “Fejsbuka”.

"I think he's calling Tim Cook a liar," says Kara Swisher on Mark Zuckerberg firing back at Apple's CEO.

“Fejsbuk” je 2014. pričao o “povezivanju sveta”, zbog čega se projekat ove društvene mreže da omogući jeftin pristup internetu našao na naslovnoj strani magazina “Tajm”. Postoji jedan deo u toj priči koji posebno upada u oči – ovo je jedini put da se Zakerberg “unervozio”, kako je napisao “Tajm”, reagujući na Kukovu izjavu da je “klijent proizvod”.

" Ono što me frustrira je što sve više ljudi izgleda da izjednačavaju oglašavački model poslovanja sa nekom vrstom ispadanja iz “koloseka” sa klijentima. Mislim da je to smešan koncept. Mislite da samo zašto što plaćate “Epl” da ste nekako u istom koloseku s njima? Da jeste, njihovi proizvodi bi bili mnogo jeftiniji", rekao je Zakerberg za “Tajm”.

Magazin je tada ukazao da korisnici “Fejsbuka” u stvari plaćaju, samo ne novcem, već svojom pažnjom i ličnim informacijama. Slične komentare o “Guglu” i “Fejsbuku” Kuk je iznosio i 2015, a njegov prethodnik Stiv Džobs uporedio je “Eplov” stav o privatnosti sa rivalima poput “Gugla” 2010. “Fejsbuk” i “Gugl”, naravno, koriste podatke korisnika kao suštinski deo njihovog lukrativnog biznisa s oglašavanje.

Zakerberg nije komentarisao Kukove izjave od prošle nedelje, bar ne javno., ali njegova reakcija na ranije Kukove izjave govori o zahlađenju odnosa između dve kompanije i dvojice biznis lidera, posebno po ovom pitanju.

Neprijateljstvo se uselilo i u “Eplove” proizvode” – iako je “ajfon” ranije davao specijalne privilegije “Fejsbuku” u svom operativnom sistemu, prošle godine ga je uklonio iz iOS-a.

“Fejsbuk” je jedna od najučitavanijih aplikacija na “ajfonima”. “Epl” je takođe napravio kompromise u vezi podataka korisnika i slobode govora u Kini, kojima se mnogi suprotstavljaju, uključujući grupe za ljudska prava. Ali, tačno je i to da “Epl” ima biznis model zasnovan na pravljenu proizvoda, on ne treba oglašavanje da zaradi. I to je ključna razlika između komšija u Silikonskoj dolini, a kako ocenjuje “Biznis insajder”, ona će postajati sve jasnija kako vreme prolazi.

