ZASTRAŠUJUĆE VANGINO PROROČANSTVO PRESEKLO STRUČNJAKE: Neizlečiva bolest pokosiće ljude, hodaćemo goli i bosi! Evo na šta je mislila!

"Ljudi ne sarađuju sa prirodom, nego kao da neprestano rade protiv nje. Zbog toga, nagovestila je Vanga pre smrti, očekuju nas velike katastrofe – priroda će raditi protiv nas. Svet očekuju potresi, požari, poplave. Ljudi će hodati bosi i goli, živeti bez hrane, goriva i svetla", rekla je 1995. godine.

Ovo zlokobno proročanstvo ispunilo se, prema tvrdnjama stručnjaka koji su ga proučavali, iste godine u kojoj je zabeleženo 557 prirodnih katastrofa. No godinu za godinom bilo je sve gore. Potresi, lavine, pomaci Zemljinih formacija, šumski požari, suše, razorene poplave, klimatološki šokovi… Mesta poznata po ugodnoj klimi pogodile su neviđene hladnoće, a već su odneti životi stotina hiljada ljudi.

U Rusiji je 1998. godine "crni utorak" izazvao celu društvenu katastrofu: milioni Rusa ostali su bez hrane, goriva i električne energije. Naravno, to nije katastrofa, ali je posledica ekonomske krize, a predviđanja Babe Vange ne mogu se uvek tumačiti doslovno. I kod nas se upotrebljava izraz da je neko ''go i bos'' kad je jako siromašan – ali to ne znači da je on doslovce go i bos.

Vanga je upozorila i da će doći dan, verovatno prourokovan ljudskim faktorom, kada će neke biljke nestati s lica zemlje, a voda će biti vrednija od zlata. Za sve će biti kriv čovek.

"Zagađenjem će voda postati nepitka, a nepoznate bolesti rušiće ljude na putu", kazala je Vanga.

Voda, jedan od najvažnijih elemenata za preživljavanje ljudi, već sada je u nekim zemljama postala luksuz. Ko bi to ikad mogao da predvidi pre nekoliko decenija bez stručnih analiza, brojki, bez detaljnih informacija o stanju u svakom kutku zemlje? Baba Vanga jeste – a svedoci smo kako se pred našim očima vrednost vode pretvara u zlato.

Pokosiće nas neizlečive bolesti

"Pazite, uskoro će nam doći nove, do sada nepoznate bolesti. Čak i oni koji nikad nisu bolovali, razboleće se", povikala je Vangelia 80-ih godina prošlog veka, a njene reči zabeležili su bližnji.

Tada je u njenom životu nastupilo novo razdoblje. Više nego ikada do tada jasno vidi budućnost, ne "putuje" samo u prošlost.

"Još to možemo to preduhitriti. Ova je bolest u rukama čovečanstva, mi možemo uticati da se ne pojavi. Možemo je sprečiti," smatrala je Vanga, a bolest je nedugo posle toga dobila i ime – AIDS.

Na neizlečivu bolest upozoravaju i na ovim prostorima najpoznatiji vidovnjaci Tarabići. Jezikom nepismenog seljaka Mitar Tarabić svom kumu Zahariju Zahariću je objašnjavao zbivanja posle Drugog svetskog rata. Upozorio je da će tada svetom vladati neka bolest za koju niko neće moći naći lek, a on će uz Božju pomoć biti svuda oko njih i u njima samima. Tako je Miloš predvidio bolesti današnjice kao što su rak, leukemija i sida, ali je u svojim mislima video i televizor.

