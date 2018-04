ISIS SE VRAĆA KORENIMA: Sada imamo mnogo brojniju i naoružaniju novu Al Kaidu kojoj se ostaci ISIS vraćaju

Iako je prošlo nekoliko meseci od kada je proglašena pobeda na ISIS, u Iraku je situacija daleko od bezbedne. Opasnost za Irak predstavljaju grupe sačinjene od nekadašnjih terorista ISIS, koje čine 100-1000 naoružanih ljudi, a koje korišćenjem terenskih vozila i dobrog poznavanja terena funkcionišu po principu udari i beži. Najopasnija od njih se naziva "Bela zastava". Predvodi je jednooki pripadnik ISIS koga je i sam Al Bagdadi smatrao nekom vrstom otpadnika .

Međutim osim ovakvih pljačkaških bandi, mnogo opasniji su oni bivši borci Isis koji su se vratili svom izvornom delovanju. Onom kojeg su praktikovali dok su bili samo jedna od grupa pod kontrolom Al Kaide. Upravo oni su odgovorni za smrt više od 200 vladinih službenika u Iraku od proglašenja pobede.

Specijalizovali su se da maskirni u regularne snage bezbednosti, formiraju adhok lažne kontrolne punktove na kojima nakon legitimisanja izvlače vladine službenike iz vozila i ubijaju ih ili odvode u nepoznatom pravcu. Osnovano se sumnja da je većina naoružanja koje nije pronađeno, a radi se o hiljadama komada pušaka, raketnih bacača i granata nalazi upravo u posedu ovih grupa.

Više hiljada originalnih putnih isprava je opljačkano u Iraku i Siriji a samo je mali broj pronađenih. Takođe, pred slomom tzv. Islamske države njeni rukovodioci su u svom časopisu Al Naba upravo i pozivali na prelazak u ilegalu i delovanje isto kakvo je bilo pre zauzimanja teritorija.

- Sve to dovodi do zaključka da sada imamo mnogo brojniju i naoružaniju novu Al Kaidu kojoj se ostaci ISIS vraćaju nego što je to bilo pre sukoba u Siriji i Iraku a čiji su se pripadnici pod maskom izbeglica mogli sasvim lako dokopati Evropske teritorije za vreme udarnih talasa migracija ili pak nalaziti u nekom od brzih čamaca koji svakodnevno dovoze sumnjiva lica do Sicilije sa Afričkog kontinenta. Iraku i Siriji se mora pomoći da uspostave kontrolu nad svakim delom teritorije, da eliminišu sve zaostale džepove terorista, da ekonomski ojačaju i tako zaustave radikalizaciju, a Evropa će uz jačanje granica morati da žrtvuje delić demokratije snažnijom borbom protiv radikalizacije kao i sprečavanjem da neko od 30.000 snažno radikalizovanih osoba koje postoje po rečima direktora Europola ne postanu teroristii ne bi li sačuvala bezbednost, kaže stručnjak za bezbednost Ilija Životić.

