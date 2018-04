(VIDEO) ODLUKA KOJA BI DOVELA DO KATASTROFE: Tramp može da uništi celu sirijsku avijaciju, ali tu se krije i njegov najveći problem

Iako američki predsednik, Donald Tramp, voli da šalje oštre poruke Asadu i ostatku sveta, čini se da bi zbog Rusije ovoga puta to ipak moglo da se završi samo na rečima, piše "Ajriš tajms".

Tramp je naredio napad na Siriju u aprilu prošle godine kao odgovor na hemijski napad na pobunjenike na severu zemlje kada je lansirano 59 raketa na bazu Al Šajrat.

To ni tada nije navelo sirijskog predsednika Bašara al-Asada da odustane i odvrati režimske snage od (navodnog) korišćenja hemijskog oružja, navodi list. Tramp sada mora ponovo da odluči da li da zbog napada nervnim gasom u Dumi pokrene seriju kaznenih napada.

Analysis: Destroying Syria’s air force is a risky option for Trump https://t.co/5sjZu3URGc — Irish Times World (@IrishTimesWorld) 11. април 2018.



U prošlogodišnjem konfliktu SAD su tvrdile da su uništile 20 aviona, koje je ministar odbrane Džejms Matis opisao kao 20 odsto sirijske operativne vazdušne snage, čime su ozbiljno narušili njihovu bazu. Međutim, drugi izveštaji su ovo osporili, jer su se u njima našli podaci da su isti avioni uzleteli iz baze nekoliko sati ranije.

Ako bi Tramp želeo da ovog puta pošalje jaču poruku, jedna od opcija jeste kompletno uništavanje vazdušnih snaga Sirije.

Posle redovnih borbi protiv Sirije u poslednjih 70 godina, izraelske vazdušne snage poznaju bolje od bilo koga sirijske snage.



Izraelski vojni analitičar Reuven Ben-Šalom, koji je bio 25 godina u Odbrambenim snagama Izraela, ističe da ne želi da zvuči kao da se hvali, ali nije mogao da odoli da ne nazove vojnu sposobnost Sirije "šalom".

Kada bi se posmatrao samo jedan indikator, Sirija ima 15.000 ljudi u vazduhoplovstvu, prema izveštajima o vojnom balansu iz londonskog Međunarodnog instituta za strateške studije, Izrael 34.000 a Sjedinjene Države 316.000.

Prema Šalomovim rečima, izrealska vojna superiornost može da uništi sirijske vazduhoplovne snage, a snaga SAD je tri puta veća od njihove. On je dodao i ključno upozorenje: potencijalni sukob nije samo po pitanju vojnih kapaciteta.



"Ključno pitanje je kišobran koji su Rusi dali Sirijcima. Rusi su unutar Sirije", ističe Šalom.

Rizik za SAD bio bi napad koji bio otpočeo Treći svetski rat.

"Američka mornarica bi potencijalno mogla da koristi tomahavk krstareće rakete kako bi napravila veću verziju prošlogodišnje odmazde", rekao je analitičar Džeremi Bini.

Mete bi verovatno bile avioni i druga sredstva koja je teško popraviti, a ne same baze. Bini smatra da bi bilo u redu reći da SAD mogu da izvedu napad i do četiri puta jači.

"Dakle, ako je napad na Al Šajrat uništio 20 odsto sirijskih vazduhoplovnih snaga, kako se tvrdi, onda bi četvorostruki napad značio da će ih uništiti u potpunosti, mada morate da uračunate i faktor unapređenja sirijske vojske. Istovremeno, postoji rizik da kažete da ste ih uništili, a onda propustite nekoliko letelica i delujete glupo kada ih vidite kako ipak lete", kaže Bini.



Ranije ove godine, Sirija je tvrdila da je srušila izraelski F-16 borbeni avion koji se srušio po povratku iz napada.

Ali, Šalom, potpukovnik u izraelskim rezervama, ukazao je da stvari krenu po zlu u ratu, a rušenje aviona je verovatno dogodilo spletom događaja.

Najveći rizik, stoga, za Trampa nije ruski sitem odbrane nego ubijanje Rusa. Američka administracija je upozorila Rusiju pre prošlogodišnjeg napada na bazu i verovatno bi to ponovo učinila. Amerika je takođe i upoznata u kojim bazama se nalaze Rusi. No, kako je Ben-Šalom rekao: "U ratu može da dođe do grešaka."

