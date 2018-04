(VIDEO) BRITANSKI GENERAL JE BRANIO ASADA: Evo koliko je trajalo njegovo uključenje uživo

Kako je navedeno, Šou je tokom nastupa uživo počeo da govori da za sirijske vlasti koje pobeđuju nema smisla da koriste hemijsko oružje u takvoj situaciji.

"Smatram da nešto ne uzimamo u obzir, a to je kakav bi motiv mogao da podstakne Siriju na hemijski napad u to vreme i na tom mestu. Sirijci pobeđuju“, rekao je on i dodao da o tome govore, pre svega, američki vojnici.

General je dodao da je čak i predsednik SAD Donald Tramp napisao na Tviteru da će uskoro pobediti teroriste i da će nakon toga Amerikanci napustiti Siriju.

"I odjednom — dobijamo hemijski napad“, pokušao je da nastavi ekspert.

Voditeljka ga je neočekivano prekinula i nije mu dala da završi ono što je počeo da govori.

"Izvinite, veoma nam je žao, čekali ste nas tako dugo, ali moramo da prekinemo. Veoma nam je žao“, izjavila je voditeljka nakon čega je veza s generalom bila prekinuta.

Kurir.rs/Sputnjik Srbija

Foto: YT Screenshot

Kurir

Autor: Kurir