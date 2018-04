(VIDEO) LAŽNI UDAR NA SIRIJU: Sinoćni napad na društvenim mrežama ilustruju snimcima iz Ukrajine, Kuvajta i Iraka, naseli i ugledni mediji

1. Nije Sirija nego Ukrajina

Video koji su šerovali i brojni mediji poput NBC Njuza, PressTV i Telemunda zapravo je video iz februara 2015. godine i prikazuje napad u Ukrajini.

Correction: A video purported to show blasts in Damascus following a joint airstrike in Syria has been misidentified. It is from an unrelated conflict.



This tweet, noted here, will be deleted. pic.twitter.com/zkMOV2aqjd