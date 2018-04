NEMA RAZLOGA DA ODE: Šef slovačke policije odbija da podnese ostavu zato što demonstranti to traže

Gašpar kaže za sebe da je profesionalac i apolitičan čovek i da zato neće da da ostavku.

"Neću sam da podnesem ostavku. Uradiću to samo ako to od mene bude zatraženo ili ako me smeni ministar unutrašnjih poslova", rekao je Gašpar, koji ovu funkciju obavlja šest godina.

"Imam potrebu da delimično odbranim sebe iz poštovanja prema hiljadama policajaca i iz poštovanja prema mojoj porodici", rekao je on.

Slovački ministar unutrašnjih poslova Tomaš Druker podneo je u ponedeljak ostavku jer, kako je naveo, ne može da nađe razlog da otpusti Gašpara, što traže demonstranti na ulicama.

Desetine hiljada demonstranata okupilo se u nedelju na antivladinim protestima u Bratislavi, na kojima su zatražili istragu ubistva istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove verenice. Demonstranti su da Gašpar i predsedavajući specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije Dušana Kovačik podnesu ostavke.

Kucijak (27) i njegova verenica Martina Kušnirova (27) ubijeni su u februaru u svom domu nadomak Bratislave.

