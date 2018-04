(VIDEO) RUSI OBJAVILI BRUTALNU STATISTIKU: Evo čime smo i kako oborili američke rakete u Siriji

Rusija, međutim, i dalje tvrdi sasvim suprotno.



Porrtparol Ministarstva odbrane RF, general Igor Konašenkov, ne samo da je ponovio da je sirijska PVO oborila 71 krstareću raketu agresora, nego i naveo preciznu statistiku učinka sirijskih PVO sistema.



Prvo je saopštio da su Sirijci na pomenutu 71 američku, britansku i francusku raketu "potrošili" samo 112 svojih raketa.



Otkrio je da su sa 25 projektila raketno-topovskog sistema Pancir-S1 oborili 23 "cilja“. Ovo znači da su samo dve rakete promašile.



Konašenkov je objavio i da su Sirijci iz raketnog sistema Buk sa 29 raketa oborili 24 agresorske.



Iz sistema "Osa“ sirijski raketaši su sa 11 raketa oborili pet "ciljeva“.



Isti učinak imali su sa 13 raketa ispaljenih sa S-125.



Sa Strelom-10 oborili su tri agresorske, a lansirali su samo pet raketa.



Sistemom Kvadrat, koji je poznat i kao Kub, sa 21 raketom oborili su 11 "ciljeva“.



Jedino S-200 sa osam raketa nije oborio ništa



Konašenkov, međutim, napominje da to ne govori ništa o tom raketnom sistemu jer je on namenjen borbi protiv aviona, a ne raketa. A da još upotrebljiv i opasan – svedoči i to što je nedavno oborio izraelskog lovca.



Konašenkov je sa zadovoljstvom ukazao da su sistemi Pancir-S1 imali bezmalo stoprocentni učinak.



Naveo je da su Amerikanci i njihovi saveznici sa 30 raketa i dirigovanih bombi tukli sirijske naučne objekte u Barzi i Džaramaniju, a da su vladine snage uspele da unište samo pet.

