NEMAČKA ŠTAMPA O PROŠIRENJU EU: Ovo je da čovek ne poveruje

Mnogi komentarišu i loše ocene Evropske komisije o Turskoj.

Za tabloid Bild je ideja o novom širenju Evrope "preko mere i proizvoljno nategnuta“.

“Komisija EU hoće da primi dve nove balkanske države, Albaniju i Makedoniju. Da čovek ne poveruje. Uz odsustvo svesti o sopstvenim greškama i bez veze sa realnošću, to je i zastrašujuće naivno. Već danas EU ne funkcioniše kako treba. 28 zemalja-članica su previše različite a njihov zajednički imenitelj je često premali za velike probleme. Rumunija i Bugarska su dve zemlje koje su primljene a da nisu bile spremne za to. No, na kraju dugih pregovora niko nije smeo da povuče kočnicu za slučaj opasnosti“, glasio je komentar.

“Briselske tehnokrate proširenja u tome možda vide smisao svog postojanja. No, pristupi ne smeju biti sami sebi svrha. Štetu trpi Evropa: sve je više ljudi koji prestaju da veruju u tu divnu ideju. Zato što ona postaje proizvoljna, preko mere nategnuta i iznutra nesposobna da rešava probleme građana“, piše “Bild“.

Nagrađen napredak

“Kao u horor-romanu“, naslov je teksta u Zidojče cajtungu o tome kako “izveštaj EU pominje manjkavosti među kandidatima za prijem“. “Evropska komisija je kod većine kandidata za pristup Evropskoj uniji ustanovila poprilične deficite i posebno je Turskoj izdala katastrofalno svedočanstvo.“

“Izveštaj o Turskoj izgleda gotovo kao horor-roman, rekla je izvestiteljka o Turskoj iz Evropske narodne stranke EVP u Evropskom parlamentu Renate Zomer (CDU). Iako je Evropska komisija konstatovala da u Turskoj postoji veliko nazadovanje na planu pravne države, slobode mišljenja i nezavisnosti pravosuđa, Ankari nije zaprećeno ozbiljnim posledicama.“

“Preporukom da se počnu pristupni pregovori sa Makedonijom i Albanijom nagrađen je napredak koji je tamo postignut, rekao je komesar za proširenje Johanes Han i dodao da je naglašeno i da u obojim zemljama valja još mnogo toga učiniti. Makedonija je pohvaljena jer je prevazišla duboku političku krizu. A zabeleženo je i da je Albanija postigla napredak u reformi uprave i pravosuđa. Da li će i kada početi pregovori, to zavisi od saglasnosti svih 28 zemalja-

članica.“

Skepsa prema planovima Evropske komisije

Austrijski dnevnik Krone prenosi da su “Austrijanci skeptični prema planovima Evropske komisije da se EU proširi na zemlje Zapadnog Balkana – kao što to pokazuje najnovija anketa Austrijskog društva za evropsku politiku (OGfE). Najviše bi bio pozdravljen pristup Bosne i Hercegovine: 31 odsto anketiranih je za to, 35 odsto je protiv, 24 odsto je indiferentno, preostali nisu naveli ništa. Kada je reč o drugim kandidatima, odobravanje je još manje: samo 29 odsto ispitanih želi da vidi Srbiju u EU, 45 odsto je protiv. A dok je protiv pristupa Albaije 2012. još bilo 68 odsto ispitanih, sada je takvih ’samo’ još 45 odsto.

Devet odsto anketiranih građana je za pristup Turske EU, a 76 odsto – protiv njega.“

