HOROR U OHAJU: Majka nehotice usmrtila dvogodišnju ćerku

Neimenovana žena je ispričala operateru hitne službe da je pištolj opalio kada joj je ispao iz ruke u hotelu u okolini Klivlenda (Ohajo).

"Pištolj je bio osiguran kada mi je ispao iz ruke i pogodio je. Pištolj je pao, ispustila sam pištolj. Mrtva je. Moja malena je mrtva. Ne diše. Mrtva je", rekla je žena nakon što je pozvala hitnu službu u petak, u 22.58 po lokalnom vremenu, prenela je televizija ABC-5.

Policija i hitna pomoć stigli su oko 11 sati uveče u "Ikono lodž" u Viklifu, gde su zatekli devojčicu sa prostrelnom ranom u predelu grudi. Dete je kasnije podleglo povredama u bolnici. Policija u Viklifu je saopštila da je majka imala dozvolu za prikriveno nošenje oružja i da sve ukazuje na to da je pištolj slučajno opalio.

"Baš me briga da li je imala dozvolu za prikriveno nošenje oružja. Dete je umrlo zbog opsednutosti Amerikanaca smrtonosnim oružjem i njihovim "pravima". Prestanite da ubijate decu samo zato što možete", napisala je korisnica Fejsbuka Jamesena Gagne komentarišući tragičan događaj.

Ovaj nemili događaj je poslednji u nizu u Sjedinjenim Državama u kojima su žrtve mala deca. Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, od 1999. do 2016. od posledica prostrelnih povreda u SAD umrlo je 1.689 dece do pet godina, uključujući i 184 bebe do godinu dana, 223 jednogodišnje dece i 294 dvogodišnje dece.

Prošle nedelje u Čikagu trudnicu je slučajno ubila trogodišnja ćerka, nakon što je ženin partner ostavio napunjeno oružje u kolima, a u martu je četvorogodišnji dečak pucao u sedmomomesečnog brata u Teksasu.

Kurir.rs/Independent

Foto: EPA

Kurir

Autor: Kurir