(VIDEO) NAPREDUJU RADOVI NA NAJDUŽEM RUSKOM MOSTU: Dobio i asfalt, evo kad će biti otvoren za saobraćaj

Duž celog Krimskog mosta postavljen je asfalt, ostalo je samo da se postavi zvučna izolacija i da se iscrta horizontalna signalizacija, izjavio je Leonid Riženjkin, direktor građevinske kompanije koja gradi most.

Građevinari uporedo vrše sva neophodna ispitivanja mosta, a postavljaju se i sistemi monitoringa kako bi se pratio tok eksploatacije mosta, rekao je Riženjkin.

On je naveo i da će most biti otvoren za saobraćaj već u maju, iako neće biti gotovi svi pristupni putevi, ali će vozači moći sa poluostrva da se prebace do kopna.

Podsetimo, most kojim će poluostrvo Krim biti spojeno sa Krasnodarskim krajem dugačak je 19 kilometara i biće najduži most u Rusiji.

Iako je plan bio da most bude otvoren za saobraćaj u decembru 2018. godine, po svemu sudeći prvi automobili će se njime voziti već u maju.

Kurir.rs/Sputnjik

