TRAMPU SE SMEŠI NOBEL: Zbog susreta dve Koreje američki predsednik može da dobije nagradu za mir!

Odbor za dodelu Nobelove nagrade ima svojevrstan fetiš da dodeljuje nagradu za mir političarima levog centra, neovisno o njihovim zaslugama, piše Telegraf.

Spominje bivšeg američkog predsednika Džimija Kartera koji se barem istinski angažovao u desetinama mirovnih inicijativa, za šta je 2002. godine dobio Nobelovu nagradu za mir. Istu je nagradu bivši američki potpredsednik Al Gor dobio 2005. godine za njegove javne nastupe oko klimatskih promena.

Telegraf navodi primer i Trampovog prethodnika Baraka Obamu koji je 2009. dobio nagradu za mir sa još slabijim uporištem. Naime, nije na mestu predsednika SAD-a bio ni godinu dana, a u to vreme je "postigao doslovno ništa za mir u tom vremenu". Ali bio je simbol nade za leve centriste u celom svetu koji nisu mogli da zamisle anarhiju koja će se dogoditi u Libiji ili beskrajne ratove koji će voditi dronovima, piše Telegraf.

Ove bi godine, pišu, nagrada bi trebalo da ode u ruke američkom lideru koji je to napokon zaslužio - Donaldu Trampu. No, hoće li se odbor za dodelu Nobela osloboditi ideološke kape pod kojom deluje i dati mu nagradu, pita se britanski dnevni list. Dodatno to potkrepljuje poređenjem Trampa i Obame.

"Predsednik Tramp sve je što Obama nije bio. On je više čovek desnice nego levice. Drzak je i intenzivno prezren od većine u svetu, posebno elita. Obama je bio voljen, koliko je Tramp prezren. Ipak, jedina stvar koja bi trebala biti bitna je ono što je Tramp postigao, kao suprotnost onome što Obama nije", piše Telegraf.

Da li je Tramp na pragu rešenja jedne od najopasnijih kriza?

Podsetimo, na samitu dve Koreje juče su njihovi lideri dogovorili upravo to - kraj Korejskog rata koji bi se trebao potpuno realizirati mirovnim sporazumom do kraja godine.

Telegraf piše da je američki predsednik prvi put dobio Nobelovu nagradu za mir 1906. godine, i to Teodor Ruzvelt za posredovanje u ratu između Rusije i Japana, a da bi ono što bi Tramp mogao postići na Korejskom poluotoku moglo biti mnogo veći diplomatski trijumf. I to čak i ako se ne realizira maksimalan Trampov cilj o demilitarizaciji Severne Koreje.

To bi svakako trebalo da bude dovoljno dobro za Nobelov odbor. Ali, razlika između Trampa i Obame sugeriše da možda neće biti. Obama je došao na poziciju moći obećavajući da će se zauzimati za mir na način na koji to radi levi centar, kroz poniznost i razumevanje. Tramp je koristio oštru retoriku i pretio nasiljem kako bi promenio postojeće stanje u Severnoj Koreji. Ta metoda nije popularna, ali je urodila plodom, piše Telegraf.

Kurir.rs/ Index.hr/ Britanski telegraf

Foto: AP

Kurir

Autor: Kurir