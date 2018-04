PRETNJA MIRU EVROPE: Sajber teroristi Islamske države spremi na napade na infrastrukturu Zapada

Uprkos porazima na sirijskom ratištu, aktivnosti terorističke Islamske države ne prestaju. Ova organizacija je preuzela je odgovornost za današnji dvostruki napad bombaša samoubica u avganistanskoj prestonici Kabulu, u kojem je ubijeno 25 ljudi, uključujući osam novinara.

Danas je takođe novinska agencija Islamske države AMAK, objavila video-snimak na kojoj, kako tvrdi, borci te terorističke organizacije ubijaju "dvojicu kandidata" na iračkim parlamentarnim izborima u gradu Al Tarmijahu, u pokrajini Salah al Dinu, severno od Bagdada. ISIS je početkom nedelje najavio napade na birališta u Iraku na parlamentarnim izborima sledećeg meseca i zapretio da će svakog ko učestvuje u njima smatrati nevernikom.

Povodom ovih napada, Ilija Životić, ekspert za bezbednost iz International Police organization, navodi da je ova teroristička organizacija okupila oko sebe izuzetno opasan IT tim.

"Za vreme postojanja hibridne tvorevine tzv. Islamske države, u periodu njenog procvata, kada su se na njen račun slivale desetine miliona dolara donacija pojedinih arapskih zemalja iz fondova kojima je nemoguće otkriti prave vlasnike, od pljačke naftnih bušotina ili trezora banaka, okupljeni su IT stručnjaci. Pojedini članovi su bili tu iz ubeđenja, a većina je bila izuzetno dobro plaćena.

To polje delovanja ISIL nije imao odgovarajuće pokriven, i zato su pored IT stručnjaka koji su došli po naređenju pojedinih službi bezbednosti, veliki broj IT eksperata morali da plate, da bi omogućili sprovođenje sajber napada i obučavanje novih kadrova", kaže Životić.

On navodi da su nesumnjivo neke službe bezbednosti davale podršku Al Bagdadiju, i posle sloma na bojnom polju izvukli vodeće sajber teroriste, slično kao što su posle Drugog svetskog rata nacistički naučnici postali saradnici zapadnih zemalja, ali je i veliki broj ovih sajber terorista na slobodi.

"Većinu njih Interpol i Europol imaju u svojim bazama, i oni se ne mogu vratiti u svoje zemlje. Upravo ti ljudi predstavljaju opasnost možda i veću od onih koji su spremni da se dignu u vazduh na trgu punom turista.

Šteta koju oni mogu naneti ne meri se samo skidanjem novca sa računa bogatih vlasnika ili rušenjem sajtova vlada i međunarodnih organizacija.

Opasnost od napada na sisteme kritične infrastrukture kao što su brane, nuklearne elektrane i slično predstavlja prioritet u sadašnjosti. Upravo je to razlog održavanje većeg broja kontakata službi bezbednosti čije zemlje dele interese u povezanim elementima kritične infrastrukture", navodi Životić.

On zaključuje da ne treba zaboraviti ni to da su ovi ljudi klasični plaćenici koji su trenutno bez poslodavca.

"Njih treba eliminisati pre nego ih angažuju druge terorističke organizacije kao Al Kaida, Al Šabab i slične. Ne sme se dozvoliti da pomognu formiranje nekog novog ISISa na teritoriji Azije ili Afrike".

