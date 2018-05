(VIDEO) HIT! MAKRON SE OBRUKAO U SIDNEJU: Hvala na dobrodošlici vama i vašoj UKUSNOJ ženi!

In French you can say:

Cette personne est délicieuse : comme elle est sympathique!

(This person is delicious: how nice she is.)



In @EmmanuelMacron 's defense, that might explain why he thanked @TurnbullMalcolm for his "delicious" wife.#MacronSydney :D#delicious #Turnbull pic.twitter.com/r0VUtbtixy