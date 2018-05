(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) DRAMA NA SAFARIJU: Lav skočio na čoveka i odvukao ga u grmlje, a onda su se čuli hici

Životinja je skočila na starijeg čoveka i odvukla ga u grmlje dok su prestravljeni posetioci vrištali.

Zatim, čuli su se hici i lav odlazi, a 67-godišnji vlasnik safari parka ostaje da leži na tlu. Zadobio je povrede na vratu i vilici, ali, srećom, nije u životnoj opasnosti. Lav je posle napada ubijen.

"Majk i jedan od njegovih rendžera bili su zabrinuti zbog mirisa koji je uznemirio jednog od lavova i prošao je kroz vrata da bi pogledao o čemu se radi", ispričao je jedan od Majkovih prijatelja.

foto: Twitter

"Kada je video da je lav uznemiren, počeo je da trči, ali nije stigao do vrata dovoljno brzo. Žena i ćerka su sa njim u bolnici, on je dobar momak i želim mu sve najbolje. On nije budala, zna kako treba da se ponaša s lavovima, ali očigledno je nešto pošlo po zlu", kazao je.



Majk se sa suprugom Krisi iz Velike Britanije preselio u Južnu Afriku 2003. godine. Započeli su projekat s lavovima u Tabazimbi, na severu zemlje. 2009. su osnovali utočište za životinje Marakele. Kasnije su napravili i centar i utočište za predatore u kome se nalazi desetak velikih mačaka, uključujući bele lavove, geparde i dva bengalska tigra.

Kurir.rs/Dnevnik.hr

Foto: Twitter

Kurir

Autor: Kurir