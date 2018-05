On je rekao da "nije lako, kako se čini" raspolagati sa finansijskim resursima koje on poseduje. Jedini način da potroši bogtstvo jeste da reinvestira zarađeni novac u druge kompanije, "i to na veliko".

Prema rečima novinara, Bezos svake godine šalje skoro milijardu dolara za finansiranje kompanije Blu oridžin koja se bavi proizvodnjom svemirskih brodova.

Kurir.rs/ Agencije

Foto: EPA

Kurir

Autor: Kurir