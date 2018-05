PESKOV: Zemanova izjava dokaz da tvrdnje Britanije ne drže vodu

"To je takođe i nova potvrda koliko je slučaj Skripalj provokativan i avanturistički. To je i još jedan korak napred ka momentu kada će sve više zemalja početi da osećaju da su umešane u avanturističku aferu", rekao je on.

Peskov je ponovio da Rusija pretpostavlja da je supstanca mogla da bude proizvedena u različitim zemljama širom sveta, naročito u zemljama koje tvrde da imaju antiotrov.

"Te zemlje su sigurno proizvodile supstancu ili su imale na raspolaganju neke njene količine", rekao je Peskov.

TASS: Peskov: Zeman's statement about Novichok illustrates the bankruptcy of London's position. https://t.co/fN8M6GBGSV — X Soviet (@XSovietNews) May 4, 2018

Zeman je juče za tv stanicu Barandov rekao da je u Češkoj proizveden i testiran novičok, makar i u malim količinama i da je zatim uništen.

"Mi znamo kada i gde se to dogodilo i licemerno je da se pretvaramo da se tako nešto nije desilo", kazao je on.

Zeman je naveo da se nije raspitivao za razloge istraživanja, ali da zna da je ono zaustavljeno i nije nastavljeno.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: EPA

Kurir

Autor: Kurir