TAJNE PUTINOVE PORUKE: Evo zašto je JEDNU reč na inauguraciji izgovorio čak 5 puta!

Ruski politikolozi ocenjuju da je Putin u svom današnjem inauguracionom govoru ponovio teze koje je krajem prošle godine izneo pred Federalnom skupštinom i potvrdio da će nastaviti da ide pravcem koji je ranije zacrtao. Bez obzira na napetu međunarodnu situaciju, Putin stavlja akcenat na pitanja unutrašnjeg socijalno-ekonomskog razvoja.

"Ja sam treći put prisustvovao inauguraciji i nikada dosad nisam video toliki broj gostiju — bilo je mnogo ljudi iz regiona, mnogo mladih, volontera, poznatih lica. Što je najvažnije, predsednik se, kako je obećao, do Kremaljskog dvorca prevezao novim ruskim automobilom iz projekta ’Kortež‘. Posle polaganja zakletve, on je održao govor kojim je jasno dao do znanja da je spreman da narednih šest godina, koliko traje mandat, radi predano i posvećeno kako bi poboljšao standard života ljudi i kako naša bezbednost ne bi bila ugrožena. Ta dva postulata bila su osnovna u njegovom kratkom, ali sadržajnom govoru. Predsednik je svaku reč akcentovao i naglasio je da će raditi u interesima svoje zemlje. To je jasno svima koji su prisustvovali inauguraciji i slušali ga", rekao je predsednik međunarodnog udruženja veterana specijalnih snaga antiterorističkih jedinica "Alfa" i član Ruske javne komore Sergej Gončarov.

Politikolog i zamenik direktora Instituta za istoriju i politiku Moskovskog pedagoškog državnog univerziteta Vladimir Šapovalov smatra da će poboljšanje kvaliteta i standarda života građana biti jedan od prioriteta predsednika Putina u novom mandatu.

"Govor predsednika je bio sadržajan i prilično balansiran. Očigledno je da je akcenat bio na istim idejama koje su sadržane u izlaganju predsednika pred Federalnom skupštinom, a standard života građana je jedan od prioriteta. Mislim da će upravo to biti glavni zadatak novog mandata predsednika — poboljšanje životnog standarda i kvaliteta života, zdravlje građana, porodično blagostanje itd. Ta misao, koju je izneo tokom govora na inauguraciji, najvažnija je i najznačajnija", rekao je Šapovalov.

Politikolog ističe da je takođe važno što je Putin govorio o napretku u razvoju i povećanju konkurentnosti Rusije u svim sferama.

"Obratio bih pažnju i na to što je s jedne strane predsednik istakao potrebu za razvojem kao prioritetom, modernizaciju i inovacije, a s druge strane je naglasio jedinstvenost, samobitnost naše civilizacije, naše kulture. Smatram da su te dve pozicije — otvorenost ka razvoju i oslanjanje na sopstvene civilizacijske osnove, ono što bi trebalo da razlikuje Rusiju, zapravo njena konkurentska prednost. To je veoma važna pozicija koju je predsednik izneo", zaključio je Šapovalov.

Politikolozi su takođe ocenili da je Putin svojim govorom garantovao očuvanje stabilnosti u zemlji, a posebno su pozdravili činjenicu da je predsednik Rusije pozvao na obnovu zemlje.

Kako navode, reč "prodor" Vladimir Putin je tokom današnjeg govora pomenuo pet puta, a takođe je dao do znanja da se oslanja na mlade snage, nove ideje i pristupe, kao i na tehnološki napredak.

Podsetimo, Putin je rekao da su Rusiji potrebni prodori u svim sferama i dodao da će samo prodor u razvoju obezbediti slobodno društvo.

Eksperti današnji dan nazivaju "istorijskim" i ističu da Putin otvara novo poglavlje u svom radu i u istoriji Rusije.

Komentarišući ceremoniju inauguracije, Tatjana Nikolajeva, stručnjak za bonton i protokol, kaže:

"Amerikanci se zaklinju sa rukom na Bibliji, a mi na Ustavu. Naš primerak je veoma zanimljiv, jer je napravljena od crvene kože varana, vrste guštera. Zakletva na Ustavu naglašava da naša ceremonija nije religijska. Ona je sakralna, ali svetovna. Svaki put nakon polaganja zakletve predsednik potpisuje papir, koji se ’ušiva‘ u knjigu Ustava — to je i pismena zakletva, a ne samo usmena. Imamo i standard predsednika — to je trobojka na kojoj je izvezen zlatni grb Rusije… Na toj zastavi se nalazi i metalna pločica sa imenom i prezimenom predsednika. Posle polaganja zakletve, ta zastava se nosi u radni kabinet predsednika, a kopija se postavlja na kupole Velikog Kremaljskog dvorca".

Nikolajeva dodaje da se za inauguraciju ruskog predsednika, za razliku od američkog, ulaznice ne prodaju, "jer to nije šou, već svečana ceremonija“.

Dres kod gostiju je jasno naznačen na pozivnicama — tamno odelo za muškarce, a haljine za žene, dok pripadnici vojske nose svečane uniforme sa ordenjem i medaljama.

