Odluka predsednika Trampa o Iranu zapravo može biti neverovatano srećna za Junajted Erkraft korporaciju, ruskog proizvođača aviona koji je napravio značajne napore za oživljavanje i modernizaciju civilnih aviona u poslednje četiri godine.

Jedan od njih je Iljušin Il-96 za koji se ne zna koliko će koštati, ali si njegovi prethodnici imali cenu od 40 do 50 miliona dolara. Međutim, čak i kada bi cena bila četvorostruko veća još uvek bi Il-96-400M bio znatno ispod troškova Erbasa A350 (cene od 317 miliona do 336 miliona dolara) i Boinga - 777 ( 295 miliona do 361 miliona dolara, respektivno).

Ruski proizvođači aviona napravili su napredak na avionima srednjeg dometa. Irkut MC-21, je potpuno nova lletelica kapaciteta 132-211 putnika i doleta od 6.000 do 6.400 km, nalazi se u fazi testiranja leta, sertifikacija se očekuje krajem 2019. godine, a prve isporuke do kraja 2017. godine. Već je naručeno 315 aviona.

MC-21 je dizajniran da bude direktni konkurent Boingu 737 i Erbusu A320, a cena je 72 miliona dolara za varijantu sa 200 putnika i 91 milion dolara za 300 putnika (za poređenje, najjeftinija varijanta porodice A320 košta 77,4 miliona).

Ponudu ruskih proizvođača zaokružuje SuhojSuperdžet 100, regionalni dvomotorackoji je uveden u 2008. godini i koji može da prevozi do 98 putnika do 3.975 km. Već je isporučeno 159 Superdžetova i on je u flotama kompanija od Rusije do Meksika, Irske, Kazahstana, Švajcarske i Tajlanda.

