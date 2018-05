TRAMP OBJAVIO: Sa Kimom se sastaje 12. juna u Singapuru!

Tramp je na Tviteru naveo da će se obojica potruditi da to bude "veoma poseban trenutak za Svetski Mir". "Veoma očekivani sastanak Kim Džong Una i mene desiće se u Singapuru 12. juna", naveo je Tramp.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!