UPRKOS KATASTROFI U FUKUŠIMI: Japan se vraća proizvodnji nuklearne energije!

U nacrtu energetske strategije se navodi da bi nuklearna energija do 2030. godine trebalo da ima učešće od 20 do 22 odsto u ukupnoj proizvodnji energije, a obnovljivi izvori energije udeo od 20 do 24 odsto, što je u skladu sa ciljevima japanskog ministarstva trgovine iz 2015. godine.

Fosilna goriva, kao što su ugalj i gas, trebalo bi da popune ostatak.

foto: Profimedia

Većina stručnjaka, međutim, smatra da je takve ciljeve proizvodnje nuklearne energije teško ostvariti, s obzirom na činjenicu da nuklearna energija trenutno učeštvuje sa manje od 2,0 odsto u japanskom energetskom miksu i budući da je većina reaktora ugašena posle katastrofe iz 2011. godine.

Samo pet reaktora je od tada ponovo pušteno u rad.

Kurir.rs / Tanjug

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir