POGLEDAJTE ČUDESAN SNIMAK! Naučnici otkrili misterioznu silu u svemiru! Kažu da NEGDE NAPOLJU IMA ŽIVOTA! (VIDEO)

Prethodne teorije sugerisale su da naš univerzum ima savršenu količinu tamne energije, koja deluje protiv gravitacije i tera kosmos da se ubrzano širi. Smatralo se da bi veća brzina izazvala tako rapidno širenje da zvezde i planete ne bi ni stigle da se formiraju.

Teorija o više univerzuma, koja se pojavila 80-ih godina prošlog veka, govorila je da imamo "na sreću malu količinu" te sile u univerzumu. Ali istraživači Univerziteta Daram sada tvrde da bi se ova nebeska tela svejedno formirala čak i ka bi univerzum imao 100 puta više tamne energije od našeg. Oni pomoću kompjuterske simulacije pokazuju da drugi univerzumi, ako postoje, verovatno imaju i forme života.

Profesor Ričard Bauer, Univerzitet Daram

"Stvaranje zvezda u univerzumu je borba između privlačenja gravitacije i odbijanja tamne energije", kaže čuveni profesor Ričard Bauer.

"Mi smo otkrili u našim kompjuterskim simulacijama da univerzumi sa mnogo više tamne energije nego što ima naš mogu da stvore zvezde. Zašto onda u našem univerzumu ima tako malo tamne energije? Mislim da bi trebalo da potražimo nov zakon fizike koji će objasniti ovu čudnu pojavu u našem univerzumu", razmišlja profesor Bauer.

Ova istražIvanja objavljena su u dva povezana rada u stručnom časopisu Mesečnik Kraljevskog astronomskog udruženja (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society), a simulacije su napravljene pomoću projekta Igl (EAGLE - Evolution and Assembly of Galaxies and their Environments), koji najrealičnije mapira Univerzum za koji znamo.

VELIKI PRASAK Opšteprihvaćena teorija je da je naš univerzum nastao posle velikog praska, koji je izazvao njegovo brzo širenje. Mnogi naučnici smatraju da to znači da se univerzum u nekim područjima i dalje širi i da će to trajati beskonačno. Tako se stvara neograničeni broj drugih univerzuma, koji imaju planete kao što je Zemlja, društva, pa čak i pojedince koji su naša slika i prilika.

