EDI RAMA ISPROZIVAO EU: Vi ste carstvo dosade, ali čekaćemo na pregovore o članstvu, a možda se zamorimo od strpljenja...

Rama je u trenutku kada ga je moderator panela najavio na trenutak izašao iz sale, ali se brzo vratio i svoj govor počeo rečima:

"Žao mi je što ste me čekali, bar neko da nas čeka, jer mi vas dugo čekamo", rekao je Rama. Odmah je dodao da je juče bio težak dan u Sofiji i primetio da je "jedna stvar sigurna - da oni imaju puteve i podzemne železnice, ali nikad neće imati osećaj života koji mi imamo u regionu".

"Mi u njihovo carstvo dosade možemo da unesemo malo živosti, a onda će uslediti svi standardi, kriterijumi, merila", rekao je Rama.

On je istakao da je napredak koji je ostvaren na Balkanu u poslednjih četiri - pet godina istorijski, te naveo da su se u Beogradu juče sastali albanski i srpski ministri turizma da bi potpisali važan sporazum o zajedničkom radu turoperatera iz dve zemlje, koji će osmisltii turisticke aranžmane za turiste iz Azije, koji u naš region, kaže, često putuju Er Srbijom. To je, podvukao je, samo jedan od primera onoga što radimo u regionu, a to je sve, kaže, omogućila politika, zahvaljujući kojoj je region postao zanimljiv i u ekonomskom smislu.

"Sve je više interesovanja za region, negde manje, negde više, ali to je trend koji će samo pozitivno da se razvija. Veoma je važno da ne izgubimo strpljenje. Govori se o zamoru od proširenja, a mi treba da izbegnemo zamor od strpljenja, jer je za nas od ključne važnosti da napredujemo ka Briselu i da što više nas postane deo tog kluba", rekao je Rama dodajući da je to i prilika da modernizujemo zemlje i izgadimo snažnije države.

"To je naporan i bolan proces, nije fer, na svakom koraku oseća se nepravednost, ali tako je kako je, treba da nastavimo da se krećemo ka EU", rekao je albanski premijer i dodao da je Bečki ekonomski forum koristan instrument za povezivanje ekonomije.

"Nadam se da će naš region, ne samo održati veru u ovaj fantastični i neurotični projekat EU, i da nećemo izgubiti smisao za humor na tom putu...", rekao je Rama i dodao: "Izgleda da će balkanska kletva da se nastavi - kad su oni bili otvoreni, mi smo bili zatvoreni, sada je obrnuto, ali nadam se da će doći trenutak kada će obe strane imati isti osećaj za prostor i kada ćemo konacnco stupiti u brak za koji su rekli da žele sa nama, iako sad čujemo pojedine glasove da ne žele", zaključio je Rama.

Na Ramin govor, koji je bio emotivan, nadovezala se srpska premijerka Ana Branbić koja je dala podršku Albaniji da što pre dobije datum za početak pregovora sa EU i poručila da je Srbija uvek tu za svoje susede i prave partnere.

