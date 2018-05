NOVOPEČENI MASONI OTKRIVAJU SVE: Evo zašto su postali Slobodni zidari, i kako je tekao čitav proces! (VIDEO)

Ujedinjena velika loža Engleske ima 200.000 članova, podeljenih u 7000 loža širom zemlje. Među njima su i lekar Džek Džililand, trgovački menadžer u tehnološkoj kompaniji Eliot Čevin i šef službe za korisnike u svetskoj obrazovnoj kompaniji Beri Hejvard.

"Moj otac je bio slobodni zidar, kao i moj deda, pa sam i ja pitao mogu li da se učlanim. Oni su bili oduševljeni. Imao sam neformalni intervju, pitali su me nekoliko stvari", kaže je Čevin. Usledila je ceremonija inicijacije i sve to dogodilo se pre 20 godina.

"Moje zanimanje za slobodno zidarstvo pojavilo se još u detinjstvu. Viđao sam kako se moj deda i moj otac spremaju da idu na sastanke. Video sam da u tome uživaju. Jako su me privlačile istorija i misticizam koji je okruživao Slobodne zidare", otkrio je Džililand.

To je bilo zanimljivo i Hejvardu. ALi, u njegovom slučaju inicijativa je došla sa strane, ne od njega. "Jednog dana prijatelj me pitao da li bi želeo da se prodružim. Rekao mi je da pošaljem pismo u Ložu da sam zainteresovan za članstvo, kao i čime mislim da mogu pomoći Loži", rekao je on. I u njegovom slučaju usledili su intervju i zatim odlučivanje o članstvu. "Kad sam se tek učlanio, imao sam osećaj da sam se učlanio u samo jednu ložu. Međutim, ispalo je da sam se učlanio u puno veće udruženje", kazao je Džililand.

Stekao je prijatelje iz udaljenih loža, a pronašao je ljude sličnih interesovanja, posebno mlade ljude kao što je i on sam. "U Slobodnim zidarima povremeno imamo nastupe kad govorimo o određenoj temi. To mi se pokazalo korisnim jer sam tako stekao veštinu koju sam mogao da primenim i na poslu, da sa puno više samopouzdana držim govor pred ljudima", kaće on.

Čevin je rekao da je kroz slobodno zidarstvo upoznao veliki broj zanimljivih ljudi, posebno zato što u okviru svog posla mora često da putuje u razne delove sveta. A u svim tim mestima upoznao je neke slobodne zidare.

I on je rekao da je, zahvaljujući sastancima, stekao neke veštine koje mu pomažu u svakodnevnom životu. "Usto, na tim sastancima nalazim odlično distanciranje od užurbanosti svakodnevnog posla, života", kaže on. O samoj ceremoniji inicijacije on nije rekao ništa iole detaljno. "Sad sam član zauvek", tvdri on.

Ali je zato Hejvard bio nešto pričljiviji, mada, ni on nije otkrio kako tačno izgleda ritual: "Bio sam u prostoriji sa puno ljudi koje sam znao, ali i dosta onih koje nisam poznavao. Bilo je to ugodno, prijateljsko okruženje. Time je počela moja fantastična priča. A nakon sastanka imali smo ručak, nekoliko pića i to je bilo to."

Čevin je takođe opisao veliki skup onih koje je poznavao i onih koje nije poznavao. "Osećaš se kao superzvezda, jer svi su oni tamo zbog tebe. Ali i ti si tamo zbog njih. Automatski, to znači da si okružen samim prijateljima, i to prijateljima za ceo život", tvrdi on.



Direktor cele engleske ujedinjene lože Dejvid Stejpls rekao je da je ritual važan zato što ih povezuje sa korenima slobodnog zidarstva još iz Srednjeg vijeka. Rekao je da postoje tri rituala koji se održavaju.

Prvi je ceremonija inicijacije, za koju je objasnio da sadrži elemente kroz koje novi član otkriva kakav je stvarno, da podseća članove da nisu svi isti, da će nekad kroz život neki biti uspješniji od drugih i da je uspješnijima dužnosti pomoći manje uspješnima. Za drugu ceremoniju nije objasnio o čemu je reč, osim da se održava kasnije tokom članstva, da im ona pomaže da pronađe ko su u životu i društvu i kako da budu bolji ljudi. Za treću ceremoniju, zapravo treći stepen kako je rekao, važno je da ih uči o tome da smo svi smrtni na ovom svetu i da je važno da što bolje iskoristimo svoje vreme u tom životu.

Kurir.rs/Express.hr

Foto: Youtube screenshot

Kurir

Autor: Kurir